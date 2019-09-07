سیاست قوه قضاییه مبارزه با مفاسد اقتصادی کنار مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۲۰ صبح امروز در حاشیه طرح شناسایی در دستگیری خرده فروشان مواد مخدر (ظفر) در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همچنان زیر نظر گرفتن خانه های موجود در مناطق شوش، مولوی و هرندی با شدت کامل ادامه دارد و از ماه ۱۱ سال ۹۷ که این طرح آغاز شده است، این مناطق پاکسازی نسبتاً کاملی داشته است.

وی افزود: از افراد ساکن در این مناطق و دیگر مناطق شهر تهران تقاضا می شود که اگر خانه ای را که در آن مواد مخدر خرید و فروش و یا مصرف می شود، می شناسند به دادسرا و یا نیروی انتظامی اطلاع دهند تا در کوتاه ترین زمان با آن برخورد شود.

معاون دادستان یادآور شد: هدف پلیس و دستگاه قضا از پاکسازی معابر و خانه های آلوده به مواد مخدر، ایجاد جامعه امن برای رشد و بالندگی جوانان است. از همین جا اعلام می کنم دستگاه قضا حامی پلیس در راستای مبارزه با مواد مخدر است.

مهرانگیز گفت: در برخی از مناطق خانواده هایی که در سخت ترین شرایط زندگی هستند به علت وجود بعضی از پاتوق های معتادین و خرده فروشان مواد مخدر در آن محل زندگیشان همواره درگیر با آسیب های ناشی از مواد مخدر است. بارها شکایت مردمی برای برخورد با این اماکن را داشته ایم و با آغاز طرح جدید پلیس (طرح ظفر) اعلام می کنم که دستگاه قضا هم به شدت با این موارد برخورد می کند.

وی افزود: سیاست قوه قضائیه با آمدن آیت الله رئیسی این است که در کنار مبارزه با مفاسد اقتصادی، مبارزه با مواد مخدر هم در اولویت کاری مان قرار دهیم.

معاون دادستان در پایان خاطرنشان کرد: افرادی که به عنوان خرده فروش و یا دخیل در توزیع مواد مخدر طی ۴ الی ۵ ماه گذشته دستگیر شده اند، به هیچ عنوان احکام سبکی برای آنها بریده نمی شود و این گونه نیست که بعد از چند ماه، آزاد شوند. اهالی رسانه و یا هموطنان اگر فردی را می شناسند که سابقه دستگیری در خرید و فروش مواد مخدر دارد و الان آزاد است و همچنان بر جرم خود اصرار دارد، معرفی کنند تا فوراً با او برخورد شود.