دستیار صوتی اپل پاسخ موضوعات جنجالی را نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، شرکت اپل به دستیار صوتی هوشمند خود اجازه نمی دهد واژه «فمینیسم» را بگوید و آن را طوری طراحی کرده تا هنگامیکه به طور مستقیم در این باره سوالاتی پرسیده می شود، از پاسخ دادن اجتناب کند.

این دستیار صوتی روی میلیون ها آیفون وجود دارد. اپل تصمیم گرفته شیوه کنترل موضوعات حساس در این اپلیکیشن را تغییر دهد و فقط به سیری اجازه می دهد درباره برابری جنسیتی حرف بزند.

اسنادی که جدیدا فاش شده نشان می دهد این پارامترها در آخرین آپدیت اپلیکیشن در ژوئن ۲۰۱۸ ایجاد شده اند. همچنین اپل به توسعه دهندگان اعلام کرده سیری را در برابر محتوای جنجالی محافظت کنند.

همچنین طبق اسناد از یک پیمانکار خواسته شده تا واکنش های سیری به سوالات جنجالی را بررسی کند. در این اسناد به توسعه دهندگان هشدار داده شده از پرداختن به موضوعاتی مانند فمینیسم اجتناب کنند و در عوض کاربران با سمت سایت ها راهنمایی کنند.

هنگامیکه به طور مستقیم درباره فمینیسم از سیری سوال پرسیده می شود، این دستیار صوتی پاسخ می دهد: من به برابری و برخورد احترام آمیز با افراد معتقدم.

اپل بیشتر پاسخ های دستیار صوتی خود را به اظهار نظرهایی توضیحی یا پیشنهادی تغییر داده است. جالب آنکه سیری در پاسخ به سوالات جنجالی می گوید: من نمی دانم به این سوال چگونه پاسخ دهم.