خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری فریبی تازه است/ ادامه مبارزه با فساد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای صبح شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید دادگستری استان ایلام اظهار داشت: دشمنان همواره برای تضعیف نظام جمهوری اسلامی تلاش می‌کند، اگر ما کوتاه بیاییم دشمن قدرت ما را خواهد گرفت.

وی عنوان کرد: دشمن با روش‌های مختلف از جمله مذاکره درصدد کاهش قدرت کشور است، مسئولان کشور ما باید مراقب باشند که دوباره مثل قضیه برجام پیش نیاید.

وی با اشاره به اینکه قرار بود در برجام راه اقتصادی کشور باز و تحریم‌ها برداشته شود، افزود: در برجام اولین کشوری که مفاد آن را زیر پا گذاشت آمریکا بود و هم اکنون نیز باید مسئولان ما از این قضیه درس گرفته باشند.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه چراغ سبز نشان دادن دشمن برای مذاکره و خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری فریبی تازه است، گفت: با تغییر برخی ساختارها از جمله مقابله با فرار مالیاتی می‌توان بخش مهمی از مشکلات کشور را حل کرد.

وی عنوان کرد: برخی با درآمدهای میلیاردی یک صدم مالیات پرداخت نمی‌کنند، اگر دولت و مجلس ساختارها را تغییر دهند، قوه قضائیه هم به دولت در این قضیه همکاری و کمک می‌کند.

اژه ای عنوان کرد: حرکت قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی و اختلاس گران ادامه دارد چراکه امروزه مردم به حق از قوه قضائیه توقعات زیادی دارند که جلوی فسادها در اقسام مختلف آن گرفته شود.

وی بیان داشت: برخی از سو استفاده از ارزهای دولتی، کالایی وارد کشور نکردند یا عده‌ای کالاهای تقلبی وارد بازار کردند، قطعاً دستگاه قضا مصمم است با چنین افرادی برخوردی قاطع داشته باشد.

وی تصریح کرد: اصل قیام امام حسین (ع) برای این بود که حکومت اسلامی دست نااهلان نیفتد و برای این کار از جان، مال و فرزندان خود گذشت.

معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: نباید در مقابل دشمنان ترسید و کار را توجیه کرد، امروزه دشمنان از هر فرصتی برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی استفاده می‌کنند تاکنون موفق نبوده‌اند.

اژه ای افزود: امروزه دشمنان می‌خواهند پایه‌های نظام اجتماعی و خانواده را در کشور سست کنند، ممکن است عده‌ای تحریک شوند اما خوشبختانه بیشتر این اقدامات منجر به نتیجه نمی‌شود.



وی تصریح کرد: دشمنان دنبال تفرقه اندازی بین مسئولان هستند، دنبال این هستند که مسئولان را نسبت به هم بدبین کنند و اخلاق اسلامی را دچار خدشه کنند، باید مراقب بود در زمین دشمن بازی نکرد.

در پایان از زحمات سه ساله محمد رزم رئیس پیشین دادگستری ایلام تقدیر و علی دهقانی به عنوان رئیس جدید دادگستری ایلام معرفی شد.