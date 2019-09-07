دانشمندان فیلم سیاهچاله را می سازند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیوچریسم، پژوهشگرانی که نخستین تصویر از یک سیاهچاله را ثبت کردند، اکنون قصد دارند ویدئویی از آن منتشر کنند.

رهبر این پژوهشگران در مصاحبه ای اعلام کرده پروژه بعدی آن انتشار ویدئویی از یک هیولای کهکشانی است که انبوهی از ابرهای حاوی گاز را می بلعد.

«شپ دوئلمن: مدیر همکاری های تلسکوپ Event Horizone در این باره گفت: احتمال دارد نخستین فیلم خام از این رویداد فضایی را بسازیم.

او همچنین اشاره کرد این پروژه اهمیت علمی خاصی در تاریخ دارد.

سال گذشته تیم دوئلمن نخستین تصویر از سیاهچاله M۸۷ را منتشر کردند. این سیاهچاله عظیم در قلب یک کهکشان دور دست قرار داشت. برای ثبت این تصویر محققان تلسکوپ اونت هورایزن اطلاعات مربوط به شبکه ای از ۸ تلسکوپ در سراسر جهان را ترکیب کردند.

به گفته این محققان پژوهشگران از هم اکنون تمام اطلاعات مورد نیاز برای ساخت ویدئو از سیاهچاله را فراهم کرده اند اما هنوز مشغول پردازش انبوه اطلاعات هستند. البته احتمال دارد ویدئو حاصل کیفیت بالایی نداشته باشد.

دوئلمن در این باره می گوید: ما اکنون کاوشگری به حساب می آییم و سفر به سیاهچاله را در ذهنمان انجام داده ایم. اکنون نیز در حال بازگشت هستیم تا یافته هایمان را به اشتراک بگذاریم.