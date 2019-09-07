به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در ماه آگوست (مرداد-شهریور) رشد اشتغال آمریکا بیش از آن‌چه انتظار می‌رفت کاهش یافت؛ اشتغال در بخش خرده‌فروشی برای هفتمین ماه متوالی افت کرد، اما با افزایش تنش‌های تجاری، رشد خوب دستمزدها باعث پشتیبانی از قدرت خرید مشتریان و سرپا نگاه داشتن اقتصاد شد.

در ماه آگوست، تعداد مشاغل بخش غیرکشاورزی ۱۳۰ هزار شغل بالا رفت و اعلام شد که اقتصاد آمریکا در ماه‌های جولای و ژوئن هم ۲۰ هزار شغل از آن‌چه قبلاً گزارش شده بود، کمتر شغل ایجاد کرده بوده است.

اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند در این ماه ۱۵۸ هزار شغل جدید ایجاد شود.

رئیس‌جمهور ترامپ با بی‌توجهی به کند شدن بیش از حد رشد اشتغال، توییت کرد: آمار اشتغال خوب بود… چین در حال آسیب دیدن از تعرفه‌هاست.

نرخ بیکاری مانند ۳ ماه گذشته و ۳.۷ درصد باقی ماند، اما میانگین دستمزد ساعتی در ماه آگوست ۰.۴ درصد رشد کرد که بالاترین رشد آن از ماه فوریه تا کنون است.