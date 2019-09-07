۷فقره پروانه بهره برداری معدن در هرمزگان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم سعدینی بیان داشت: ۷ پروانه بهره برداری معدن با سرمایه گذاری ۱۲۳ هزارو ۲۳ میلیون ریال درپنج ماهه نخست امسال در این استان صادر شده است.

وی افزود: با این میزان سرمایه گذاری در بخش معدن زمینه اشتغال یکصد ۱۱ نفر فراهم شده است.

وی بیان داشت: در مجموع در این استان ۲۴۱ پروانه بهره برداری معدنی معتبر با ظرفیتی افزون بر ۲۹ میلیون تن وجود دارد که توانسته برای ۳ هزار و ۳۴۷ نفر با میزان سرمایه گذاری ۲ هزار و۶۲۶ میلیارد ریال شغل ایجاد کرده است.

به گفته سعدینی، سنگ آهن، سنگ گچ، نمک، مرمریت، خاک سرخ، کرومیت، منگنز، شن و ماسه ازمواد معدنی یافت شده در استان هرمزگان به شمار می‌آید.