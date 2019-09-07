انگلیس آغاز به کار سانتریفیوژهای ایرانی را «ناامیدکننده» خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، در نخستین واکنش انگلیس به اقدام ایران درباره آغاز تزریق گاز اورانیوم به سانتریفیوژهای اتمی، لندن چنین اقدامی را «بسیار ناامیدکننده» عنوان کرد.

در همین ارتباط وزارت امور خارجه انگلیس مدعی شده که گام سوم ایران در خصوص کاهش تعهدات نسبت به توافق هسته‌ای، همزمان با وقتی که شرکای اروپایی و بین‌المللی در تلاش برای کاهش تنش با ایران هستند، بسیار ناامیدکننده است.

وزارت خارجه انگلیس این موضع گیری را تنها ساعتی پس از اعلام آغاز به کار سانتریفیوژهای ایرانی در راستای اجرایی شدن گام سوم کاهش تعهدات ایران در برجام اعلام کرده است.

با این حال بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه ۱۶ شهریور ماه در تشریح جزئیات گام سوم کاهش تعهدات برجامی اعلام کرد که تهران فعلاً قصدی برای اعمال محدودیت در نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ذیل برجام ندارد.

کمالوندی در عین حال از آغاز گازدهی به سانتریفیوژهای پیشرفته آی‌آر۶ در یک زنجیره ۲۰ تایی به عنوان بخشی از گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران خبر داده است.

گام سوم اعلام شده از سوی ایران در کاهش تعهدات برجامی در واکنش به عدم پای بندی طرف‌های اروپایی برجام در عملی شدن تعهدات خود در این توافق انجام شده است و در همین راستا نیز حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، شامگاه چهارشنبه اعلام کرده بود که «گام سوم» کاهش تعهدات هسته‌ای اجرایی می‌شود و حال سازمان انرژی اتمی ایران اجرایی شدن این مرحله از کاهش تعهدات ایران را به صورت رسمی اعلام کرده است.