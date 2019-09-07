خرید و فروش اطلاعات هویتی مسافران برای رجیستری گوشی تخلف است

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو اظهارات اخیر محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص موضوع سوءاستفاده عده‌ای سودجو از اطلاعات هویتی حجاج برای ثبت گوشی‌های قاچاق، سامانه اطلاع رسانی رجیستری در اطلاعیه ای در این باره توضیح داد و اعلام کرد که خرید و فروش اطلاعات مسافران حتی با رضایت خودشان، سوءاستفاده از واردات مسافری است.

همانگونه که در ۲۴ تیر ماه نیز در سامانه اطلاع‌رسانی «همتا» منتشر شد، پس از اتصال سامانه گمرک به سرویس گذرنامه ناجا، به رغم افزایش چشمگیر واردات رسمی تلفن همراه به صورت تجاری و تعدیل محسوس قیمت‌ها در بازار، نوع جدیدی از تخلف گسترش یافت که در آن افراد سودجو پس از دستیابی به اطلاعات هویتی شخص مسافر که به تازگی وارد کشور شده است، اقدام به ثبت تلفن همراه مسافری به نام شخص مذکور می‌ کنند.

این افراد با «سوء ‌استفاده از تسهیلات درنظر گرفته شده برای مسافران» با مراجعه مستقیم به مسافران و یا از طرق دیگری همچون آژانس‌های مسافرتی و . . . ، در ازای پرداخت مبالغی، اقدام به خرید اطلاعات هویتی مسافران و زائران کرده و با استفاده از این اطلاعات، اقدام به رجیستر کردن گوشی‌های قاچاق می‌کنند.

در این خصوص دو حالت متصور است: ۱) ثبت گوشی بدون اطلاع شخص مسافر باشد ۲) ثبت گوشی با اطلاع و رضایت شخص مسافر باشد.

در حالت اول که گوشی بدون اطلاع شخص مسافر ثبت می‌شود، متخلفان پس از دستیابی به اطلاعات هویتی مسافر، ابتدا بدون اطلاع مسافر اقدام به صدور سیم‌کارت به نام وی کرده و سپس با استفاده از سیم‌کارت صادر شده، کد ملی و شماره گذرنامه مسافر، اقدام به ثبت تلفن همراه مسافری می‌کنند.

در صورتی‌که برای مسافر سیم‌کارتی صادر شده باشد، پیامکی با سرشماره CRA.ir برای سایر خطوط وی ارسال می‌شود و این امکان برای شخص مسافر وجود دارد که با شماره‌گیری شماره ۱۹۵ و یا با مراجعه به آدرس اینترنتی https://۱۹۵.cra.ir، نسبت به ثبت شکوائیه در «سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» اقدام کند.

همچنین شخص مسافر می‌تواند با استفاده از اپلیکیشن «دولت همراه» و از بخش «تعداد خطوط مشترکین تلفن سیار» از صدور سیم‌کارت جدید به نام خود مطلع شود.

توجه به این نکته ضروری است که فرد متخلف با استفاده از سیم‌کارت صادر شده به نام مسافر قادر به انجام تخلفات متعددی است که ثبت تلفن همراه تنها یکی از این تخلفات است.

اما در حالت دوم، شخص مسافر یا زائر با رضایت شخصی و در ازای دریافت مبلغی اقدام به فروش اطلاعات خود می‌کند که «همتا» به اطلاع می‌رساند مطابق مقررات قانونی، مسافرانی که از مرزهای رسمی وارد کشور می‌شوند درصورتی که «صرفاً برای مصرف شخصی» و با هدف «غیرتجاری» تلفن همراهی «از خارج از کشور خریداری کرده و با خود وارد کرده باشند»، می‌توانند پس از ورود به کشور با مراجعه غیرحضوری به سامانه گمرک و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، آن را ثبت (رجیستر) و قابل استفاده کنند.

لذا در صورتیکه تلفن همراهی از خارج از کشور خریداری نشده و همراه مسافر وارد نشده باشد، شخص مسافر قانوناً مجاز نیست از طریق اطلاعات هویتی خود (شخصاً یا از طریق فروش اطلاعات خود به غیر) اقدام به ثبت تلفن همراه قاچاق کند و در صورت انجام، قطعاً مرتکب خلاف‌اظهاری به گمرک شده و مسئولیت حقوقی آن متوجه فرد مسافر خواهد بود.

البته در این میان برخی افراد هم قصد دارند تا خرید و فروش اطلاعات هویتی مسافران را قانونی جلوه دهند که از جمله می‌توان به عملکرد برخی از اتحادیه‌های صنف تلفن همراه اشاره کرد که به طرق مختلف زائرانی را که به زودی قصد تشرف به زیارت عتبات عالیات دارند به فروش اطلاعات شخصی خود به واحدهای صنفی فروش تلفن همراه و مشارکت در این تخلف ترغیب می‌کنند.

«همتا» تاکید کرد: حل این معضل همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های متولی را طلب می‌کند. امید است همانگونه که وزیر ارتباطات وعده داده، در اسرع وقت و به طور ریشه‌ای با متخلفانی که با سوءاستفاده از اطلاعات مسافران قصد ثبت گوشی‌های قاچاق و دور زدن طرح رجیستری را دارند، برخورد مقتضی صورت پذیرد و همچنین با اصلاح سازوکار کنونی و اتخاذ تدابیر لازم، معضل ثبت گوشی‌های مسافری که در حال حاضر به بستری برای تطهیر کالای قاچاق و سودجویی تبدیل شده و مدت‌هااست گریبانگیر واردات رسمی تلفن همراه و طرح رجیستری شده است، برطرف شود.