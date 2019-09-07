آمریکا موشک‌ با قابلیت حمل کلاهک اتمی آزمایش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان دی تی وی، نیروی دریایی آمریکا چهار موشک «ترایدنت دی ۵» را با قابلیت حمل کلاهک اتمی آزمایش کرد.

در همین ارتباط نیروی دریایی آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که چهار موشک «غیر مسلح» ترایدنت دی ۵ با موفقیت از زیر دریایی «یو. اس. اس. نبرسکا» شلیک شده است.

محل آزمایش این موشک‌ها در جنوب کالیفرنیا اعلام شده است.

آزمایش موشکی جدید آمریکا در شرایطی انجام شده که این کشور به تازگی از پیمان «منع کاربرد تسلیحات هسته‌ای میان‌برد» که در سال ۱۹۸۷ میلادی بین رونالد ریگان، رئیس جمهوری وقت آمریکا و میخائیل گورباچف، رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق امضا شده بود، خارج شده است و همین مسئله نگرانی‌ها را از تشدید رقابت‌های موشکی و تسلیحاتی افزایش داده است.

روسیه پیش از این با انتقاد از رفتار آمریکا در خروج از پیمان موشکی مشترک، خواستار آغاز مذاکرات برای بازگشت آمریکا به این توافق شده بود، هرچند واشنگتن در مقابل بر انعقاد توافقی جدید با مشارکت چین اصرار دارد، اگرچه چین نیز چنین پیشنهادی را رد کرده است.