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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۸:۱۳

به همت حوزه هنری کردستان؛

۵۰ تکنیک کاردستی در نخستین کارگاه تربیت مربی کودک آموزش داده شد

۵۰ تکنیک کاردستی در نخستین کارگاه تربیت مربی کودک آموزش داده شد

سنندج - در اولین دوره کارگاه تربیت مربی هنر کودک که توسط حوزه هنری استان کردستان و با مربی گری دکتر جلال نصیری هانیس برگزار شد ۵۰ تکنیک کاردستی به فراگیران این دوره آموزش داده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان، نخستین کارگاه از ۶ دوره کارگاه تربیت مربی هنر کودک ویژه مربیان و علاقه مندان هنر کودک در مدت دو هنرجویان علاقه مند به صورت تئوری در محل سالن اندیشه پردیس سینمایی بهمن سنندج و عملی با حضور در کارگاه مجسمه سازی برگزار شد.

در این کارگاه توسط مدرس دوره دکتر جلال نصیری هانیس ۵۰ تکنیک کاردستی برای سنین مختلف به فراگیران آموزش داده شد.

بر مبنای برنامه ریزی صورت گرفته تاپایان سال قرار است در ۵ دوره مختلف تکنیک های مربوط به اجرای نمایش، قصه گویی، سینما، تربیت شنوایی و نقاشی به این هنرجویان آموزش و در پایان تعدادی مربی هنر کودک با گواهی مربوطه جهت فعالیت در این زمینه معرفی شوند.

دکتر جلال نصیری هانیس دارای دکترای پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان، کارشناس ارشد کارگردانی سینما و کارشناس هنرهای نمایشی می باشند.

وی تا کنون علاوه بر پژوهش های مختلف و برگزاری دوره های متعدد آموزش هنر به کودکان چندین اثر سینمایی را با بهره گیری از کودکان به انجام رسانده و موفقیت های بسیار ارزنده ای را در جشنواره های داخلی و خارجی با این تولیدات داشته است.

کد مطلب 4713742

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