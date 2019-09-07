افشاگری اردوغان: آمریکا ۳۰ هزار کامیون اسلحه به سوریه فرستاده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در سخنانی اعلام کرد که آمریکا بیش از ۳۰ هزار کامیون سلاح به سوریه ارسال کرده است.

اردوغان با انتقاد از این اقدام آمریکا؛ افزود که آمریکایی‌ها قصد دارند با این سلاح‌ها با چه کسانی بجنگند؟ فقط یک کشور وجود دارد و آن ترکیه است. آیا ما می‌توانیم این را بپذیریم؟

رئیس جمهور ترکیه در ادامه همچنین اظهار داشت که نمی‌توانیم آموزش سازمان‌های تروریستی نظیر «وای‌پی‌جی» و «پی ی‌دی» در سوریه را تحمل کنیم و زمانی که کار ما در شرق فرات به پایان رسید قصد داریم که دست کم ۱ میلیون نفر را به آنجا منتقل کنیم و اگر این موضوع اتفاق نیفتد ما گزینه دیگری نداریم مگر آنکه مرزهای کشور را (به سوی اروپا) بگشاییم.

ترکیه و آمریکا به تازگی بر سر ایجاد منطقه امن در شمال سوریه به توافق رسیده‌اند و قرار شده که نیروهای کُرد سوری در راستای توافق با آمریکا، به زودی برخی از پایگاه‌ها و استحکامات خود در نزدیکی مرز ترکیه را تخلیه کنند.