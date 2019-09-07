باند کلاهبرداران میلیاردی در گلستان متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار روح الامین قاسمی اظهارکرد: ماموران پلیس امنیت عمومی استان پس از یکسری اقدامات تخصصی و تحقیقات فنی، موفق به شناسایی باند ۶ نفره جعل اسناد و چک پول های تقلبی در استان شدند.

وی افزود: طی هماهنگی با مقام قضائی، سه نفر از اعضای این باند در شهرستان گرگان دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه متهمان بیش از ۲۰۰ میلیون ریال چک پول تقلبی و همچنین تعدادی شناسنامه، کارت ملی و اوراق دولتی جعلی کشف شد.

قاسمی با اشاره به اعترافات متهمان و ارتباط آنان با سه نفر دیگر در شهرستان گنبد کاووس، اظهارکرد: با بررسی های اطلاعاتی پلیس مشخص شد سه متهم دیگر این باند تحت عنوان مشاور املاک در گنبدکاووس اقدام به فعالیت های مجرمانه و خرید و فروش زمین با اسناد جعلی کرده اند.

این مقام ارشد انتظامی گلستان با اشاره به دستگیری سه متهم دیگر پرونده طی یک عملیات غافلگیرانه در گنبدکاووس، خاطرنشان کرد: متهمان در تحقیقات اولیه و پس از ارائه مستندات پلیس به جعل اسناد ملکی و بیش از ۱۰ میلیارد ریال کلاهبرداری از شهروندان اعتراف کردند.

قاسمی در پایان گفت: هر ۶ متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.