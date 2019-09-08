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۱۷ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۲۸

استاندار مازندران:

چهارخطه شدن محور ساری - تاکام نیازمند ۱۲۰۰ میلیارد اعتبار است

چهارخطه شدن محور ساری - تاکام نیازمند ۱۲۰۰ میلیارد اعتبار است

ساری - استاندار مازندران گفت: برای تکمیل چهارخطه شدن محور ساری - تاکام به ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

احمد حسین زادگام در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه محور ساری – تاکام، ادامه محور چهار خطه ساری به استان سمنان به طول ۲۱ کیلومتر است که تاکنون حدود ۹ کیلومتر از این محور زیر بار ترافیک قرار گرفت و مابقی با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا قرار دارد اظهار داشت: براساس برنامه زمانبندی راه و شهرسازی مازندران این محور تا پایان سال جاری تکمیل می‌شود.

وی افزود: برای تکمیل این پروژه حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است که تاکنون ۴۰۰ میلیارد ریال از این اعتبار تخصیص داده شد وبا بهره برداری از محور ساری - تاکام بخشی از ترافیک کور موجود در جاده ساری - سمنان کاسته می‌شود و تردد در این محور تسهیل خواهد شد.

استاندار مازندران گفت: عملیات اجرایی این محور از یک دهه گذشته شروع شد که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید ساخت این پروژه شتاب گرفت.

وی گفت: کلنگ زنی پل کابلی محور سوادکوه - تهران، افتتاح فاز اول کمربندی شرقی شهر ساحلی محمودآباد، بهره برداری از ۵۹ کیلومتر محور راه روستایی، بازدید از محور ساری - تاکام با حضور وزیر راه در استان انجام شد.

کد مطلب 4714071

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