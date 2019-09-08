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۱۷ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۵۹

پیکر حجت الاسلام موسوی چهره ماندگار تبلیغ در لامرد تشییع شد

پیکر حجت الاسلام موسوی چهره ماندگار تبلیغ در لامرد تشییع شد

لامرد- مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر حجت الاسلام موسوی چهره ماندگار تبلیغ در زادگاهش لامرد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع روحانی جلیل القدر و مجاهد خستگی ناپذیر حجت الاسلام حاج سیداحمد موسوی پنگرویی یکی از چهره‌های ماندگار تبلیغ، در زادگاهش روستای پنگرو از توابع شهرستان لامرد برگزار شد.

این مراسم با حضور آحاد مردم عاشق و دلباخته محبّین به اهلبیت (ع)، روحانیون و مبلغین و تنی چند از مسؤلین محلی انجام شد.

حجت الاسلام حاج سیداحمد موسوی پنگرویی که ساعاتی پس از اقامه عزای سیدالشهدا گذشته بود، و بیش از ۵۰ سال عمر خویش را در راه ترویج دین مبین اسلام گذرانده بود در سن ۷۱ سالگی بر اثر سکته مغزی دار فانی را وداع گفت.

وی تحصیلات دینی و حوزوی خود را در نجف اشرف در محضر اساتید بزرگی همچون امام خمینی (ره) و شهید محراب آیت الله مدنی و همچنین در شهر مقدس قم در محضر آیات عظام بحجت، گلپایگانی و مکارم شیرازی گذرانده بود.

کد مطلب 4714124

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    نظرات

    • فاطمه سادات موسوی CZ ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۹
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      پاسخ
      پدر و مادر مهربانم روحتان شاد و مأوای‌تان بهشت ان شاء الله دختر همیشه داغدار شما😭

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