پیکر حجت الاسلام موسوی چهره ماندگار تبلیغ در لامرد تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع روحانی جلیل القدر و مجاهد خستگی ناپذیر حجت الاسلام حاج سیداحمد موسوی پنگرویی یکی از چهره‌های ماندگار تبلیغ، در زادگاهش روستای پنگرو از توابع شهرستان لامرد برگزار شد.

این مراسم با حضور آحاد مردم عاشق و دلباخته محبّین به اهلبیت (ع)، روحانیون و مبلغین و تنی چند از مسؤلین محلی انجام شد.

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حجت الاسلام حاج سیداحمد موسوی پنگرویی که ساعاتی پس از اقامه عزای سیدالشهدا گذشته بود، و بیش از ۵۰ سال عمر خویش را در راه ترویج دین مبین اسلام گذرانده بود در سن ۷۱ سالگی بر اثر سکته مغزی دار فانی را وداع گفت.

وی تحصیلات دینی و حوزوی خود را در نجف اشرف در محضر اساتید بزرگی همچون امام خمینی (ره) و شهید محراب آیت الله مدنی و همچنین در شهر مقدس قم در محضر آیات عظام بحجت، گلپایگانی و مکارم شیرازی گذرانده بود.