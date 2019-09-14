«تحلیل رفتار متقابل» به چاپ سیزدهم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «تحلیل رفتار متقابل» نوشته اریک برن با ترجمه اسماعیل فصیح به تازگی توسط نشر نو به چاپ سیزدهم رسیده است.
چاپ اول اینترجمه سال ۸۸ عرضه شد و چاپ یازدهمش، آذرماه ۹۷ با ساختاری جدید روانه بازار نشر شد. بهتازگی هم نسخههای چاپ سیزدهم «تحلیل رفتار متقابل» وارد کتابفروشیها شدهاند. نسخه اصلی این کتاب در سال ۱۹۸۹ در لندن منتشر شده است.
نظریه تحلیل رفتار متقابل این روزها از طرف درمانگران و متخصصین گروهدرمانی در بسیاری از مراکز رواندرمانی و نیز در جلسات خصوصی برای درمان انواع اختلالات استفاده میشود. جذابیت فزاینده و توسعه فراوان این اصول و روشها انگیزه نگارش این کتاب برای نگارندهاش بوده است. دلیل عمده امیدبخشی گسترده «تحلیل رفتار متقابل» در پر کردن فاصله میان نیاز و وسیله درمان روانی آن است که این روش در گروهها بسیار ثمربخش بوده است. افراد گروه از جلسه اول شروع به تغییر کرده، خوب میشوند و رشد میکنند و اولین گام را برای رهایی استبداد گذشته برمیدارند.
این کتاب در پی ارائه اصول سیستمی واحد از روانپزشکی فردی و اجتماعی است که طی چند سال اخیر در سمینار گروه درمانی بیمارستان مانت زیون در سانفرانسیسکو، کنفرانسهای روانپزشکی بالینی شبهجزیره مونتری، سمینارهای روانپزشکی اجتماعی در سانفرانسیسکو، و این اواخر در بیمارستان ایالتی آتاسکادرو و انیستیتو روانپزشکی عصبی لانگلی پورتر تدریس شده است. این نظریه اکنون توسط درمانگران و متخصصین گروه درمانی بسیاری از انیستیتوها و مراکز رواندرمانی و همچنین جلسات خصوصی، برای انواع مختلف اختلالات روانی هیجانی و شخصیتی استفاده میشود.
نویسنده این کتاب همچنین از بیمارستانهای امراض روانی در حدود ۳۰ کشور اروپایی، آسیایی، آفریقایی و جزایر متعددی در اقیانوسهای آرام و اطلس دیدار کرده و این فرصت را داشته تا اصول تحلیل ساختاری را در محیطهای گوناگون نژادی مورد آزمایش و بررسی قرار دهد. در کتاب پیشِ رو، واژه «روانکاوی» و کلمات همریشه آن به مفهوم سنتی آن یا آنچه به اعتقاد قدیمی، روانکاوی است معطوف میشود. منظور بررسی تعارضهای دوران کودکی با بهکار گیری روش تداعی آزاد و نیز توجه به پدیدههای انتقال و مقاومت احساسهای شخصی طبق اصول زیگموند فروید است.
«تحلیل رفتار متقابل» به غیر از ضمایم، ۴ بخش اصلی دارد که به ترتیب عبارتاند از: «رواندرمانی فرد و تحلیل ساختاری»، «روانپزشکی اجتماعی و تحلیل رفتار متقابل»، «رواندرمانی» و «مرزهای تحلیل تبادلی». در این کتاب درباره برخی مفاهیم چون «معقول»، «روّیه» و «زبان» ملاحظاتی وجود دارد که توضیحاتی در صفحات ابتدایی دربارهشان داده شده است.
چاپ سیزدهم اینکتاب با ۴۴۶ و قیمت ۶۱ هزار تومان عرضه شده است.
نظر شما