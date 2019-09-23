فوت ۴ نفر و مصدومیت ۳ نفر بر اثر نشت گاز

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن امینی در تشریح این خبر اظهار کرد: طی تماس با سامانه ۱۲۵ آتشنشانی بندرعباس، گزارش حریق منزلی در بلوار علی ابن ابیطالب، شهرک توحید در ساعت ۱۴:۲۹ اطلاع داده شد.
وی افزود: متأسفانه این حریق نیز در حالی صورت گرفت که آشپزخانه منزل در ابتدای درب ورودی و تنها راه ورود و خروج بوده که با نشت گاز منزل را دچار حریق میکند.
معاون عملیات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس تصریح کرد: ساکنین حاضر در منزل نتوانستند بهموقع از منزل خارج شوند و متأسفانه دچار سوختگی و استنشاق دود ناشی از حریق شدند.
امینی ادامه داد: در اثر کُپ انفجار، یکی از ساکنین به بیرون از منزل پرت شده و از طریق وی به همسایگان و آتشنشانی خبر داده میشود.
وی افزود: پس از اعلام، بلافاصله تیمهای عملیاتی آتشنشانان از ایستگاههای شماره ۳ و ۹ به محل حریق رسیدند و در حین اطفا ساکنین را رهاسازی کردند و تحویل عوامل اورژانس دادند.
معاون عملیات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس خاطرنشان کرد: متأسفانه شدت سوختگی و استنشاق دود به حدی بوده که ۴ نفر فوت و ۳ نفر مصدوم بر جای گذاشته و در بین آنها یک مادر باردار بوده است.
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