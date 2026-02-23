۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۱۳

اختلال در تماس با ۱۲۵ بندرعباس و اعلام شماره‌ جایگزین جهت اعلام حوادث

بندرعباس- سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی بندرعباس با صدور اطلاعیه‌ای از بروز اختلال مخابراتی در تماس تلفن‌های همراه با سامانه ۱۲۵ خبر داد و شماره‌های جایگزین را برای گزارش حوادث اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس در اطلاعیه‌ای فوری اعلام کرد: به دلیل بروز اختلال مخابراتی، تماس با سامانه ۱۲۵ از طریق تلفن‌های همراه با مشکل مواجه شده است.

در این اطلاعیه از شهروندان بندرعباسی درخواست شده است تا اطلاع ثانوی، در صورت وقوع هرگونه حادثه، از طریق شماره‌های ۰۷۶۳۳۳۳۰۳۳۱ و ۰۷۶۳۳۳۳۶۴۲۱ با این سازمان تماس حاصل کنند.

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس تأکید کرده است که پیگیری‌های لازم برای رفع اختلال در حال انجام بوده و به محض برقراری شرایط عادی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

