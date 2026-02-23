اختلال در تماس با ۱۲۵ بندرعباس و اعلام شماره‌ جایگزین جهت اعلام حوادث

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس در اطلاعیهای فوری اعلام کرد: به دلیل بروز اختلال مخابراتی، تماس با سامانه ۱۲۵ از طریق تلفنهای همراه با مشکل مواجه شده است.
در این اطلاعیه از شهروندان بندرعباسی درخواست شده است تا اطلاع ثانوی، در صورت وقوع هرگونه حادثه، از طریق شمارههای ۰۷۶۳۳۳۳۰۳۳۱ و ۰۷۶۳۳۳۳۶۴۲۱ با این سازمان تماس حاصل کنند.
سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس تأکید کرده است که پیگیریهای لازم برای رفع اختلال در حال انجام بوده و به محض برقراری شرایط عادی، اطلاعرسانی خواهد شد.
