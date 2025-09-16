  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۶

سه مصدوم در پی انفجار منزل در بندرعباس

بندرعباس-معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس ، از انفجار و حریق یک منزل ویلایی واقع در سه راه برق بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمهدی حسین پور از انفجار و حریق یک منزل ویلایی واقع در سه راه برق خبر داد و گفت: ساعت ۱۴:۱۶ دقیقه روز دوشنبه ۲۴ شهریور طی تماس با سامانه ۱۲۵، و اعلام گزارشی مبنی بر انفجار و حریق یک باب منزل ویلایی در سه راه برق کوچه بسیج ۱، تیم‌های عملیاتی ایستگاه شماره ۱۱ آتش‌نشانی بندرعباس سریعاً به محل حادثه اعزام و اقدامات لازم جهت اطفا حریق و ایمن سازی محیط آغاز شد.

وی علت آتش سوزی را نشت و انتشار گاز در محیط منزل و انفجار پس از زدن فندک اعلام کرد.

معاون عملیات آتش نشانی بندرعباس در پایان افزود: متأسفانه در این حادثه ۳ نفر از اهالی منزل دچار سوختگی می‌شوند که توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال داده شدند.

