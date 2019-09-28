«داستان خانواده» راه رفتن روی لبه تیغ است/ پیامدهای یک جنگ ۴ روزه

صدرا صباحی مترجم و کارگردان نمایش «داستان خانواده» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: این نمایش از ۱۵ مهرماه اجرای خود را در تئاتر مستقل تهران آغاز خواهد کرد. «داستان خانواده» یک درام رئالیستی سیاسی اجتماعی نوشته بیلانا سربیلانوویچ است که برای اولین بار در ایران به صحنه می رود و من نیز برای ترجمه این متن تندیس و رتبه برگزیده‌ ترجمه از بیست و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی را دریافت کرده‌ام.

وی افزود: این نمایشنامه را ۳ سال قبل به پیشنهاد فارس باقری برای ترجمه انتخاب کردم و مهم ترین دلیل انتخاب این متن در وهله اول جذابیت فرم و موقعیت خاص نمایشنامه بود و پس از انجام پژوهش برای اجرا، نکات شگفت آور بسیاری از متن من را به خود جذب کرد از جمله اینکه جنگی که نویسنده به روایت آن پرداخته است تنها چهار روز طول کشیده و پیامد آن تقسیم یوگوسلاوی به شش کشور است و از این اتفاق کمتر از بیست سال می‌گذرد. دیگر نکته مهم این جنگ چهار روزه این است که در تاریخ نگاری آن، تمام روایت جنگ را چهار نفر کودک تعریف کرده‌اند.

صباحی یادآور شد: این اثر در سال ۲۰۰۲ عنوان بهترین نمایشنامه سال کشور صربستان را کسب کرده است و بعد از اجرای این نمایشنامه در تئاتر برادوی، یک سایت معتبر لقب باهوش‌ترین زن جهان را به نویسنده داده است.

وی ادامه داد: هر چه بیشتر پژوهش کردم و بیشتر نشانه‌ها و کاشت‌های دراماتیک متن را شناختم همزمان اشتیاق و استرسم برای به سرانجام رساندن این پروژه بیشتر می‌شد چرا که اجرای این متن، راه رفتن بر لبه تیغی از تلفیق گونه‌های کاملا متفاوت است.

این کارگردان جوان در پایان درباره داستان نمایش توضیح داد: در حین عملیات نظامی الوجا کرواسی به صربستان، چهار کودک از فضای جنگ به متروکه های دور از مناطق عملیاتی پناه می برند، آنها مشغول خاله بازی می شوند و یکی از آنها نقش سگ خانواده را انتخاب می کند که ...

صدرا صباحی از فعالان تئاتر دانشگاهی‌ است و پیش از این در چند دوره از جشنواره های دانشگاهی و تجربه شرکت داشته و چندبار در سمت‌های مخلتف برای دریافت جایزه کاندید شده است.

عوامل این اثر نمایشی عبارتند از: مترجم، طراح و کارگردان: صدرا صباحی، دراماتورژ: رفیق نصرتی، نویسنده: بیلانا سربیلانوویچ، بازیگران: مهدی سقا، محمدحسین رضایی، موژان کردی، نیلوفر احدی، حسین عبدالهی، تهیه کننده: مانفرد اسماعیلی، مجری طرح: رسول حسینی، مدیر تولید: ایمان‌ یزدی، عکاس: مهدی آشنا، گرافیک: سینا سرمدی، طراح نور: حسن محمدی، تیزر: نوحی، صدرا صباحی، انتخاب موسیقی: سجاد صباحی، گروه کارگردانی: مهسا ولی زاده، شیوا غلامعلیان، هستی تیشه گران، مشاور رسانه: بابک احمدی، روابط عمومی: مسعود محمدی.

این نمایش از ۱۵ مهر تا ۳ آبان هر روز ساعت ۱۷ در قالب سومین رپرتوار «عصر تجربه» به صحنه می رود.