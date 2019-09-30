به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاقلیپور این روزها در تدارک ساخت یک سریال کمدی برای شبکه سه سیماست. فیلمنامه این سریال از ابتدای سال ۹۸ توسط محسن ملکی و حسین حقیقی در حال نگارش است و قرار است در حدود ۲۰ قسمت نوشته شود.
محمدرضا شفاه تهیهکنندگی این مجموعه را بر عهده دارد و این مجموعه در باشگاه فیلم سوره ساخته میشود.
قصه این سریال داستانی کمدی اجتماعی دارد و به سفارش شبکه سه سیما ساخته میشود که اکنون مراحل تصویب طرح و فیلمنامه را در سیمافیلم میگذراند.
هنوز نام قطعی این فیلمنامه مشخص نیست اما برنامهریزیها در این راستاست که تا انتهای سال این سریال به سرانجام برسد.
علی ملاقلیپور پیش از این فیلم سینمایی «قندون جهیزیه» را در سینما ساخته بود که توانست نظر منتقدان را هم به خود جلب کند.
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