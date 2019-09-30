جشنواره ملی موسیقی ایرج بسطامی در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، محمدصادق بصیری در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره موسیقی ایرج بسطامی گفت: با برگزاری منظم جشنواره های موسیقی، استان کرمان می تواند به پایگاه شعر و موسیقی کشور تبدیل شود.

بصیری از مرحوم ایرج بسطامی به عنوان یکی از مفاخر موسیقی کشور و از افتخارات استان کرمان نام برد که باید به درستی معرفی شود.

وی با بیان اینکه استاد بسطامی یک شخص نیست بلکه یک شخصیت است، افزود: برگزاری این جشنواره وظیفه فرهنگی برای استان است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان، افزود: در شرایط کنونی جامعه به فضای فرهنگی و نشاط آور نیاز دارد.

وی با اشاره به لزوم تامین منابع مالی این جشنواره ، گفت: نقش مشارکت و اثر گذاری استان کرمان در این جشنواره باید مشخص شود.

در ادامه این نشست فاطمه بسطامی خواهر زنده یاد ایرج بسطامی و رئیس جشنواره موسیقی ایرج بسطامی با اشاره به دغدغه و نظر خانواده برای برگزاری این جشنواره در کرمان، بیان داشت: تا کنون سه دوره جشنواره موسیقی ایرج بسطامی در دو بخش آواز و آلبوم برتر برگزار شده و چهارمین دوره آن در دی ماه سال جاری در کرمان برگزار خواهد شد.

وی گفت: این جشنواره در سطح ملی و شامل سه بخش آوازی، آلبوم برتر و تقدیر از هنرمندان پیشکسوت بوده و با توجه به داوری آثار در تهران، دبیرخانه این جشنواره در تهران خواهد بود.

بسطامی افزود: روند اجرایی جشنواره با برگزاری نشست خبری در کرمان آغاز خواهد شد و برنامه اختتامیه با حضور برگزیدگان، هنرمندان ملی، داوران و اساتید این حوزه در کرمان به کار خود برگزار خواهد داد.

وی گفت: روند حضور شرکت کنندگان در هر دوره روند افزایشی داشته و در دوره قبل حدود 300 نفر در این جشنواره شرکت کردند.

در ادامه این نشست مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به اینکه ماهیت این کار، بسیار پسندیده است، افزود: جشنواره های موضوعی بسیاری در کشور با نام مفاخر برگزار می شود و استان ها در رشته های هنری مشخص تبدیل به برند شده اند لذا می توان از این فرصت در جهت برند سازی جشنواره موسیقی در کرمان اقدام کرد.

علیزاده گفت: چنانچه شهر خلاق موسیقی در بم شکل بگیرد می تواند به صورت ویژه در موسیقی کشور دیده شود.

در ادامه شهردار کرمان با اشاره به سیاست گذاری ها در حوزه موسیقی استان کرمان، تصریح کرد: اگر کرمان در حوزه موسیقی فعال شود و در چند سال آینده تدریجا دبیرخانه این جشنواره نیز در کنار جشنواره موسیقی نواحی به کرمان منتقل شود، می توان از این پس به صورت تخصصی و جدی برای این همایش برنامه ریزی شود.

سید مهران عالم زاده افزود: شرکت های تجاری و اقتصادی هم می توانند برای برگزاری این جشنواره حامی شوند.

محمد جهانشاهی معاون فرهنگی، اجتماعی شهردار کرمان هم از برگزاری جشنواره استقبال کرد.

در پایان این نشست، مشاور استاندار در امور رسانه و روابط عمومی گفت: هر جشنواره ای که در یک مکان خاص و با هدف مشخص برگزار می شود باید در فضای شهری و برای عموم تاثیر گذار باشد و آوای موسیقی در کل شهر و جامعه شنیده شود.

عباس تقی زاده افزود: برقراری پیوند مردمی با جشنواره و تاثیر این همایش بر دانش موسیقی جوانان و اقشار جامعه لازمه هدفگذاری این جشنواره باشد.

وی برگزاری چنین جشنواره هایی را در ارتقا مصرف موسیقی جامعه به سمت موسیقی فاخر موثر دانست و پیش شرط آن را برگزاری جشنواره های موسیقی با نگاه جامع و همه جانبه و نه صرف برگزاری دانست که به آن حالا تزئینی می بخشد.

وی همچنین با اشاره به مسئولیت اجتماعی شرکت های صنعتی و اقتصادی بزرگ، اظهار داشت: مسئولیت اجتماعی و مشارکت شرکت ها باید درست تعریف شود نه اینکه بعضی وظایف ذاتی شان را در قالب مسئولیت اجتماعی ارائه کنند.

قرار است چهارمین جشنواره ملی موسیقی ایرج بسطامی در دی ماه سال جاری در کرمان برگزار خواهد شد.