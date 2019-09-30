امداد رسانی به ۸۰ آسیب دیده سیلاب در سیستان و بلوچستان

رسول راشکی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اثر بارندگی‌های شدید چند روز اخیر در سیستان و بلوچستان رودخانه‌های فصلی طغیان کردند و تعدادی از راه‌های ارتباطی مسدود و منازل شماری از مردم دچار آبگرفتگی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان افزود: از همین رو تاکنون به ۸۰ فرد آسیب دیده ناشی از بارندگی شدید در جنوب استان توسط جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان امداد رسانی انجام شده است.

وی ادامه داد: نیروهای امدادی هلال احمر علاوه بر اسکان مردم درگیر طی این مدت ۶۰ تخته پتو، ۲۸ تخته موکت، ۱۹ دستگاه چادر و مقادیری نایلون و مواد غذایی بین افراد آسیب دیده در سطح استان سیستان و بلوچستان توزیع کردند.