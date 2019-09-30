عملیات هوائی ارتش ترکیه در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت دفاع ترکیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در جریان عملیات «پنجه- ۳» امروز نیروهای مسلح این کشور علیه پ‌ک‌ک در شمال عراق، ۷ تروریست از پای درآمده‌اند.

وزارت دفاع ترکیه در این بیانیه اعلام کرد: در ادامه عملیات پنجه -۲ در منطقه زاب واقع در شمال عراق، ۷ تروریست دیگر نیز از پای درآمدند.

گفتنی است عملیات پنجه ۱ بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۷ می و به بهانه نابودی مواضع پ ک ک در منطقه خاکورک واقع در شمال عراق آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

این در حالیست که وزارت خارجه عراق چندی پیش از احضار «فاتح یلدز» سفیر ترکیه در بغداد در اعتراض به نقض مکرر حریم هوایی عراق از سوی آنکارا خبر داد.

وزارت امور خارجه عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که سفیر ترکیه در بغداد را فرا خوانده و مراتب اعتراض خود نسبت به نقض مکرر حریم هوایی عراق توسط ترکیه را تسلیم وی نموده است.

گفتنی است، وزارت دفاع ترکیه چندی پیش در بیانیه ای اعلام کرده بود که عملیات جدیدی با عنوان «پنجه -۲» برای مبارزه با گروه‌های تروریستی در شمال عراق آغاز شده است.

در این بیانیه همچنین آمده بود: عملیات «پنجه -۲» ارتش ترکیه با پشتیبانی نیروی هوایی، بالگردها و پهپادهای کشورمان طبق برنامه در شمال عراق ادامه دارد. نیروهای ترکیه در چارچوب این عملیات مقابله با عناصر گروه تروریستی پ.ک. ک و انهدام مخفیگاه و پناهگاه‌های آنها در منطقه خاکورک را ادامه خواهند داد.