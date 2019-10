کتاب صوتی «اگه بابا بمیره» به زبان انگلیسی تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب صوتی (if dad dies) «اگر بابا بمیرد» نوشته محمدرضا سرشار با گویندگی محمد تاج‌دین و با همکاری سامانه آوانامه بزرگترین تولید کننده کتاب صوتی در ایران تولید و عرضه شده است.

نسخه صوتی (if dad dies) «اگر بابا بمیرد» علاوه بر اپلیکیشن اختصاصی کتابخوان سوره مهر، در آوانامه هم ارائه خواهد شد.

لازم به ذکر است هم اپلیکیشن اختصاصی کتابخوان سوره مهر و هم آوانامه قابلیت پرداخت ارزی دارند و هر کسی از هر گوشه جهان می‌تواند با واحد پولی دلار یا یورو از این دو سامانه اقدام به خرید کند.

گفتنی است تولید کتاب صوتی به زبان‌های خارجی از برنامه‌های جدید سوره مهر در زمینه کتاب صوتی است و تاکنون نسخه صوتی کتاب (Mr. Mayor) «آقای شهردار» نوشته داود امیریان و نسخه صوتی کتاب (Hand in Hand with rain) «پای به پای باران» نوشته هدایت الله بهبودی و مرتضی سرهنگی و (city of blood) آزادی خرمشهر نوشته احمد دهقان و سعید فخرزاده با گویندگی محمد تاج الدین به زبان انگلیسی تولید وعرضه شده است.