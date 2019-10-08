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۱۶ مهر ۱۳۹۸، ۲۰:۴۳

اخبار مرز سوریه با ترکیه؛

لحظه به لحظه بر تعداد نظامیان ترکیه در مرز با سوریه افزوده می شود

لحظه به لحظه بر تعداد نظامیان ترکیه در مرز با سوریه افزوده می شود

در ادامه تحریکات نظامی ترکیه در مرز با سوریه، آنکارا نیروهای بیشتری را به نقاط مرزی اعزام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیروهای ارتش ترکیه با استفاده از ادوات سنگین لجستیک و نظامی در حال آماده سازی نقاط مرزی این کشور با سوریه برای تهاجم خود شدند.

بر اساس اعلام این رسانه، نیروهای ارتش ترکیه تا کنون ۱۵ بلوک سیمانی را در مرز با سوریه جابجا کرده و نیز به ساکنان نقاط مرزی هشدار دادند تا به این نقاط نزدیک نشوند.

همچنین، ۴ اتوبوس حامل نظامیان ترکیه از تیپ ۲۰ زرهی استان شانلی اورفه به منطقه آقجا قلعه در نزدیکی مرز با سوریه اعزام شدند.

در همین رابطه، یک هیأت نظامی آمریکائی با استفاده از یک فروند بالگرد از اراضی سوریه به منظور مذاکره با نظامیان ترکیه وارد این کشور شده است.

کد مطلب 4741307

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