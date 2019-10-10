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۱۸ مهر ۱۳۹۸، ۱۵:۱۱

سرپرست فرمانداری گناوه:

توسعه تعاونی‌ها در استان بوشهر با جدیت دنبال می‌شود

توسعه تعاونی‌ها در استان بوشهر با جدیت دنبال می‌شود

گناوه- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: توسعه تعاونی‌ها در استان بوشهر با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پناه ظهر پنجشنبه در نشست با فرماندار گناوه با اشاره به سوابق موفق فرماندار گناوه اظهار داشت: در شهرستان گناوه شاهد موفقیت طرح ها و برنامه های اداره تعاون هستیم.

وی اضافه کرد: امیدواریم با همکاری بیشتر بین دستگاه های مختلف در شهرستان گناوه برنامه ها و طرح های در نظر گرفته شده برای این شهرستان با موفقیت انجام شود.

غلامرضا مهرجو نیز اظهار داشت: بخش بزرگی از وظایف ما در این شهرستان به حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرتبط است و کارگروه های مرتبط با حوزه کار و اشتغال از مهمترین کارگروه های فعال در این شهرستان هستند.

سرپرست فرمانداری گناوه گفت: تسهیلات اختصاص یافته اشتغال‌زایی به شهرستان گناوه با توجه به گزارشات دریافتی و شواهد موجود تسهیلات خوبی بوده که در راستای اشتغال در شهرستان نیز بکارگیری شده است که این مایه امیدواری برای شهرستان است.

وی افزود: با حرکت در راستای هدایت تسهیلات به سمت اشتغالزایی و توسعه می توان امیدوار بود که در یک دوره زمانی  بخش مهمی از مشکلات موجود در این حوزه مرتفع شود.

وی با تاکید بر اهمیت نقش تعاونی ها تصریح کرد: بخش تعاونی در کشور ما نیازمند نگاهی نو و جدید است تا بتواند به صورت موثردر توسعه نقش آفرینی کند.

مهرجو با تقدیر از تلاش‌ها و همکاری‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: امید است با وجود روحیه تعامل و جدیت در در آن اداره کل  و همکاری بیشتر وضعیت خوبی در حوزه تعاون و کار و اشتغال در شهرستان گناوه رقم بخورد.

وی یادآور شد: مجموعه دستگاه‌های اجرایی در شهرستان گناوه آمادگی کامل برای همکاری در اجرای طرح‌ها و برنامه های در نظر گرفته شده در حوزه تعاون و کار در این شهرستان را دارند.

کد مطلب 4742726

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