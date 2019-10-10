به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پناه ظهر پنجشنبه در نشست با فرماندار گناوه با اشاره به سوابق موفق فرماندار گناوه اظهار داشت: در شهرستان گناوه شاهد موفقیت طرح ها و برنامه های اداره تعاون هستیم.

وی اضافه کرد: امیدواریم با همکاری بیشتر بین دستگاه های مختلف در شهرستان گناوه برنامه ها و طرح های در نظر گرفته شده برای این شهرستان با موفقیت انجام شود.

غلامرضا مهرجو نیز اظهار داشت: بخش بزرگی از وظایف ما در این شهرستان به حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرتبط است و کارگروه های مرتبط با حوزه کار و اشتغال از مهمترین کارگروه های فعال در این شهرستان هستند.

سرپرست فرمانداری گناوه گفت: تسهیلات اختصاص یافته اشتغال‌زایی به شهرستان گناوه با توجه به گزارشات دریافتی و شواهد موجود تسهیلات خوبی بوده که در راستای اشتغال در شهرستان نیز بکارگیری شده است که این مایه امیدواری برای شهرستان است.

وی افزود: با حرکت در راستای هدایت تسهیلات به سمت اشتغالزایی و توسعه می توان امیدوار بود که در یک دوره زمانی بخش مهمی از مشکلات موجود در این حوزه مرتفع شود.

وی با تاکید بر اهمیت نقش تعاونی ها تصریح کرد: بخش تعاونی در کشور ما نیازمند نگاهی نو و جدید است تا بتواند به صورت موثردر توسعه نقش آفرینی کند.

مهرجو با تقدیر از تلاش‌ها و همکاری‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: امید است با وجود روحیه تعامل و جدیت در در آن اداره کل و همکاری بیشتر وضعیت خوبی در حوزه تعاون و کار و اشتغال در شهرستان گناوه رقم بخورد.

وی یادآور شد: مجموعه دستگاه‌های اجرایی در شهرستان گناوه آمادگی کامل برای همکاری در اجرای طرح‌ها و برنامه های در نظر گرفته شده در حوزه تعاون و کار در این شهرستان را دارند.