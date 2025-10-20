به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری ظهر دوشنبه در نشست با مدیرکل اداره تعاون روستایی استان بوشهر افزود: این شهرستان ظرفیتهای بسیار خوبی نظیر آبزی پروری دارد که با تشکیل تعاونیهای خرد در صورتی که به صورت علمی و هدفمند با بکارگیری تکنولوژیهای نو راه اندازی شوند، میتوان از این طریق نهایت استفاده و بهره برداری برده شود.
فرماندار گناوه افزود: با ایجاد تعاونیهای خرد و مشارکت مردم، درآمدزایی و اقتصاد محلی برای روستاییان رونق خواهد یافت.
وی با بیان اینکه حمایت از تعاونیهای خُرد یکی از سیاستهای دولت است، گفت: مجموعه فرمانداری در تلاش است با اجرای سیاستهای دولت، اتفاقات خوبی در شهرستان رقم بخورد.
وی نیروهای انسانی را از ارکان و اساس توسعه عنوان کرد و گفت: اگر بتوانیم نیروی انسانی را خوب مدیریت کنیم و آموزشهای لازم به آنها ارائه شود، در توسعه و پیشرفت شهرستان بسیار اثرگذار خواهند شد.
فرماندار گناوه ادامه داد: تعاونی روستایی ادارهای است که باید رکن توسعه باشد و بتواند ایجاد اشتغال کند که با رویکردی مناسب، دراین زمینه باید به آن اهتمام جدی شود.
وی خاطرنشان کرد: اداره تعاون روستایی باید رکن توسعه باشد و بتواند ایجاد اشتغال کند که در این زمینه نیازمند رویکرد مثبت مدیریتی است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
