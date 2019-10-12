به گزارش خبرگزاری مهر، چهارصد و شانزدهمین شماره نشریه «حیات طیبه» با مطالبی چون «سند راهبردی نخبگان به طور جدی اجرا شود»، «اتخاذ راهبردهای خلاقانه برای رفع مشکلات ایثارگران ضروری است»، «دو یار امام (ره) در سنگر روحانیت و ارتش»، «ابداعات یک جانباز فرهیخته برای توانمندسازی معلولان»، «اسرار نهان ماه صفر»، «انگشتر فیروزه»، «قهرمانی از نسل ورزشکاران جانباز»، «چهره موفق جانبازان بصیر در صحنه علم و زندگی»، «تشریح سیاست‌های فرهنگی بنیاد بر محور منشور گام دوم انقلاب»، «۲۴۰ هزار نفر از ایثارگران و فرزندان آنها متقاضی اشتغال هستند»، «تمدید قرارداد بیمه درمان تکمیلی ایثارگران تا ابتدای آذر ماه»، «تشریح اهم فعالیت‌ها و برنامه‌های حوزه حقوقی و مجلس بنیاد»، «اعزام جمعی از جانبازان بیمارستان نیایش به مشهد مقدس»، «مراسم نهمین سالگرد تدفین شهدای گمنام در دانشگاه شاهد برگزار شد»، «پروفسور والتر اشتوما برای درمان ایثارگران به ایران سفر می‌کند»، «ایجاد ۵۷۰۰ شغل برای ایثارگران از طریق وام‌های روستایی در سال جاری» و «کمیسیون احراز جانبازی در استان اصفهان برگزار شد» منتشر شده است.

نشریه حیات طیبه به صاحب امتیازی بنیاد شهید و امور ایثارگران روزهای جمعه منتشر می‌شود.