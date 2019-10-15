توئیتر حساب کاربری یکی از حامیان ترامپ را تعلیق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، وی از جمله افرادی بود که تصاویر تمسخرآمیزی را متشکل از عکس و نوشته های هجوآمیز برای استفاده ترامپ در شبکه های اجتماعی بر علیه مخالفانش تولید می کرد. این نوع مطالب که به meme شهرت دارند، از محبوبیت زیادی در فضای مجازی برخوردار هستند.

به نظر می رسد تعلیق حساب کاربری این فرد ناشی از تولید ویدئویی خشونت آمیز با حضور ترامپ بود که در فضای مجازی به شدت مورد توجه قرار گرفت و نقدهای منفی زیادی در مورد آن نوشته شد. در این ویدئو ترامپ قلابی در حال کشتار روزنامه نگاران و مخالفان سیاسی خود دیده می شود. البته برخی نیز معتقدند نقض کپی رایت توسط این فرد در زمان استفاده ازعکس ها و ویدئوهای ثالث عامل این تعلیق بوده است.

توئیتر در مکاتبه خود با برخی رسانه ها نیز به مساله نقض کپی رایت توسط این فرد اشاره کرده و همین مساله را عامل تعلیق موقت حساب کاربری وی دانسته است.

دانکتوم قبلا خود را یک طعنه زننده معرفی کرده بود که در زمینه تولید یادواره هایی در حمایت از ترامپ تخصص دارد. ترامپ نیز به این فرد علاقه زیادی دارد و بارها آثار طعنه آمیز طراحی شده توسط وی را در حساب کاربری توئیتر خود به اشتراک گذاشته بود.