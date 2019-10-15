ادامه پیشتازی وارن در میان نامزدهای دموکرات برای انتخابات۲۰۲۰

به گزارش خبرگزاری مهر، این نظرسنجی که توسط دانشگاه «کوئینی پیاک» Quinnipiac و در میان دموکرات ها و افراد مستقل متمایل به حزب دموکرات انجام شده نشان می دهد که سناتور الیزابت وارن از حمایت ۳۰ درصدی رای دهندگان برخوردار است.

بر همین اساس «جو بایدن» معاون رئیس جمهور سابق آمریکا، نزدیکترین رقیب وارن است که از حمایت ۲۷ درصدی برخوردار است.

نفر سوم در این میان سنلتور «برنی ساندرز» است که از حمایت ۱۱ درصدی برخوردار است.

حمایت از پت بوتیجیج که از او به عنوان چهره نوظهور دموکرات ها یاد می شود ۸ درصد بوده و سناتور کامالا هریس نی زاز حمایت ۴ درصدی برخوردار است.

میزان حمایت از سایر نامزدهای حزب دموکرات نیز کمتر از ۲ درصد بوده است.

در نظرسنجی قبلی این دانشگاه که در تارخ ۸ اکتبر انجام شده بود حمایت از وارن ۲۹، بایدن ۲۶ و ساندرز ۱۶ درصد بود.