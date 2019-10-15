  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۱۴:۳۷

روسها اعلام کردند؛

خروج نظامیان آمریکایی از منبج به سمت عراق

خروج نظامیان آمریکایی از منبج به سمت عراق

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نظامیان آمریکایی پایگاههای خود را در روستای دادات در منبج در شمال شرق حلب را ترک کرده و به سوی عراق حرکت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نظامیان آمریکایی پایگاههای خود را در روستای دادات در منبج در شمال شرق حلب را ترک کرده و به سوی عراق حرکت کرده اند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است که نیروهای سوری به مناطق دادات و ام میال وارد شده اند.

این در حالی است که یکشنبه گذشته نظامیان آمریکایی پایگاه مطاحن در منبج را به طور کامل تخلیه کرده بودند.

گفتنی است که نظامیان آمریکایی در امتداد شمال سوریه سه پایگاه نظامی دایر کرده بودند که یکی از آنها در منطقه مطاحن، دومی در جنوب روستای عون الدادات در نزدیکی خط میان قسد و گروههای وابسته به ترکیه و سومی در نزدیکی دانشگاه الاتحاد در برج سیریاتیل است.

کد مطلب 4747659

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها