خروج نظامیان آمریکایی از منبج به سمت عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نظامیان آمریکایی پایگاههای خود را در روستای دادات در منبج در شمال شرق حلب را ترک کرده و به سوی عراق حرکت کرده اند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است که نیروهای سوری به مناطق دادات و ام میال وارد شده اند.

این در حالی است که یکشنبه گذشته نظامیان آمریکایی پایگاه مطاحن در منبج را به طور کامل تخلیه کرده بودند.

گفتنی است که نظامیان آمریکایی در امتداد شمال سوریه سه پایگاه نظامی دایر کرده بودند که یکی از آنها در منطقه مطاحن، دومی در جنوب روستای عون الدادات در نزدیکی خط میان قسد و گروههای وابسته به ترکیه و سومی در نزدیکی دانشگاه الاتحاد در برج سیریاتیل است.