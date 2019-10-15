۵۰ درصد واحدهای مسکونی روستای «امام قیس» مقاوم سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب رئیسی ظهر سه شنبه در آیین کلنگ‌زنی طرح هادی روستای امام قیس اظهارداشت: ۵۰ درصد واحدهای مسکونی این روستا مقاوم‌سازی شده است اما نیاز است که مردم در راستای اینکه ۵۰ درصد واحدهای باقی‌مانده نیز مقاوم‌سازی شوند باید با این نهاد همکاری و مشارکت لازم را داشته باشند.

وی افزود: اقداماتی همچون تهیه طرح ساماندهی سکونتگاه‌های روستایی، تهیه طرح امکان سنجی استقرار بهینه سکونتگاه‌های روستایی در معرض خطر سوانح، تهیه و اجرای طرح هادی روستایی، تهیه و اجرای طرح بهسازی بافت با ارزش روستایی، بهسازی روستاهای هدف گردشگری، صدور اسناد مالکیت اماکن روستایی، بهسازی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی، بازسازی و نوسازی مناطق سانحه دیده، مدیریت نظام فنی روستایی و پاسخ به استعلامات فنی در خصوص صدور پروانه ساختمانی از جمله مهم‌ترین وظایفی است که بنیاد مسکن با رویکرد توسعه پایدار در روستاها در دست اجرا دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: حفظ جمعیت روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها و حتی ایجاد مهاجرت معکوس که حفظ جمعیت روستایی تولیدات داخلی را افزایش و کمک بزرگی در راستای اقتصاد مقاومتی می‌باشد از مهم‌ترین نتایج اجرای طرح هادی در روستاها است.

رئیسی بیان کرد: با توجه به اینکه واحد های مسکونی که با تسهیلات این نهاد ساخته می‌شود بحث بهینه سازی مصرف انرژی صورت می‌پذیرد ما با این اقدام شاهد کاهش مصرف آب، برق و گاز و ... بوده‌ایم که کمک بزرگی به اقتصاد استان است.