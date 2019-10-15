نیاز ۲۵۰۰ خانوار اردبیلی به وسایل ضروری زندگی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسین نژاد بعد از ظهر سه شنبه در نشست با اعضای ستاد امور حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اردبیل عنوان کرد: با برآوردهای انجام یافته بیش از دو هزار و ۵۰۰ خانوار در استان اردبیل که تحت پوشش کمیته امداد نیز هستند به وسایل ضروری زندگی نیاز دارند.

به گفته وی برای تأمین لوازم ضروری زندگی مددجویانی که تحت پوشش کمیته امداد هستند از ابتدای سال جاری در حدود ۳۰۰ قلم لوازم ضروری زندگی تهیه و تأمین شده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام استان اردبیل یادآور شد: طبق بررسی‌های انجام یافته تأمین لوازم ضروری زندگی برای خانوارهایی که در حواشی شهر و مناطق محروم ساکن هستند در اولویت قرار دارد.

حسین نژاد با دعوت از خیران برای حمایت از نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد، افزود: به منظور کاهش فقر و محرومیت زدایی نیازمند تداوم مشارکت‌های مردمی و همراهی دستگاه‌های اجرایی هستیم.

وی ادامه داد: با توجه به ساده زیست بودن مددجویان چنانچه وسایل مهم ضروری این خانواده‌ها تأمین شود ادامه زندگی نیز برای آنان با کیفیت بهتری امکان پذیر خواهد شد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام استان اردبیل یادآور شد: قسمت عمده وسایل ضروری تهیه شده برای این خانوارها از محل کمک‌های مردمی و مشارکت خیران بوده و امیدواریم به مانند سالیان گذشته حمایت از نیازمندان ادامه داشته باشد.

حسین‌نژاد یادآور شد: توانمندسازی جامعه هدف برای جلوگیری از مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک و کارآفرینی برای این گروه در اولویت برنامه‌های کمیته امداد قرار گرفته است.