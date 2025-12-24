به گزارش خبرنگار مهر، نورالله مدبری پیش از ظهر امروز چهارشنبه در رزمایش توزیع ۲۵۰۰ دستگاه لوازم ضروری زندگی بین خانوادههای نیازمند خوزستان اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۱۷۰ هزار قلم کالای اساسی با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تهیه و به خانوادهها تقدیم شد؛ اگر خیران در کنار کمیته امداد نبودند، بسیاری از این اقدامات امکانپذیر نمیشد.
وی افزود: برنامه مشابهی برای سال جاری نیز در دستور کار قرار دارد و اعتبارات آن بالاتر خواهد بود.
مدبری تصریح کرد: هدف ما این است که هیچ خانواده تحت پوشش فاقد لوازم ضروری نباشد.
معاون اداری و مالی کمیته امداد با اشاره به شرایط سخت معیشتی خانوادههای تحت پوشش گفت: هر اقدامی در زمینه تأمین نیازهای معیشتی، مسکن و درمان، تأثیر بسزایی در کاهش دغدغههای این افراد دارد.
وی بیان کرد: طرح امروز در خوزستان اجرا شد اما همزمان در سراسر کشور نیز با زمانبندی متفاوت ادامه خواهد داشت.
مدبری تأکید کرد: این اقدامات با همراهی خیران کشور انجام میشود و نشان میدهد که همدلی مردم و نهادهای حمایتی میتواند بار سنگین مشکلات را سبکتر کند.
