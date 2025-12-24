  1. استانها
  2. خوزستان
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۴۸

هیچ خانواده‌ای نباید بدون ‌لوازم خانگی ضروری بماند

اهواز - معاون اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی کشور گفت: باید تلاش گسترده ای انجام دهیم که هیچ خانواده‌ای بدون ‌لوازم خانگی ضروری نباشد.

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله مدبری پیش از ظهر امروز چهارشنبه در رزمایش توزیع ۲۵۰۰ دستگاه لوازم ضروری زندگی بین خانواده‌های نیازمند خوزستان اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۱۷۰ هزار قلم کالای اساسی با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تهیه و به خانواده‌ها تقدیم شد؛ اگر خیران در کنار کمیته امداد نبودند، بسیاری از این اقدامات امکان‌پذیر نمی‌شد.

وی افزود: برنامه مشابهی برای سال جاری نیز در دستور کار قرار دارد و اعتبارات آن بالاتر خواهد بود.

مدبری تصریح کرد: هدف ما این است که هیچ خانواده تحت پوشش فاقد لوازم ضروری نباشد.

معاون اداری و مالی کمیته امداد با اشاره به شرایط سخت معیشتی خانواده‌های تحت پوشش گفت: هر اقدامی در زمینه تأمین نیازهای معیشتی، مسکن و درمان، تأثیر بسزایی در کاهش دغدغه‌های این افراد دارد.

وی بیان کرد: طرح امروز در خوزستان اجرا شد اما همزمان در سراسر کشور نیز با زمان‌بندی متفاوت ادامه خواهد داشت.

مدبری تأکید کرد: این اقدامات با همراهی خیران کشور انجام می‌شود و نشان می‌دهد که همدلی مردم و نهادهای حمایتی می‌تواند بار سنگین مشکلات را سبک‌تر کند.

