به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا یوسفی شامگاه چهارشنبه در جلسه کار گروه اشتغال در محل اداره تعاون زنجان، به ثبت‌نام در سامانه کارا اشاره کرد و گفت: با راه اندازی سامانه کارا از سال ۹۶ تاکنون بیش از ۱۵ هزار نفر در سامانه کارا ثبت نام کردند و با پالایش انجام شده ۵ هزار و ۴۰۰ طرح مورد بررسی قرار گرفته و در مجموع دو هزار و ۵۶۵ طرح با رقم ۳۰۱ میلیارد تومان به بانک های عامل معرفی شدند.

وی اظهار کرد: با راه اندازی این سامانه نرخ بیکاری در روستاهای استان زنجان کاهش یافته است.

مدیرکل کار، تعاون ورفاه اجتماعی استان زنجان گفت: استان زنجان در بحث پرداخت تسهیلات طرح اشتغال زایی به متقاضیان در سطح کشور عملکرد خوبی داشته و الگو است.

یوسفی با بیان اینکه سهم تسهیلات پایدار اشتغال روستایی استان زنجان ۳۰۵ میلیارد تومان بود، گفت: در چهار مرحله ۲۶۶ میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است و ما بقی هم تا دو ماه آینده پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه ثبت نام در سامانه کارا متوقف شده است، ابراز کرد: ثبت نام جدید تنها برای مددجویان کمیته امداد، بهزیستی وایثار گران است.

مدیرکل کار، تعاون ورفاه اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه تزریق این اعتبارات به رونق اقتصادی و اشتغال روستاها کمک می کند، گفت: خوشبختانه تاکنون ثبت‌نام در سامانه کارا در استان زنجان بسیار خوب جلو رفته است.

یوسفی تصریح کرد: با پرداخت این تسهیلات برای ۴ هزار و ۴۵۷ نفر فرصت شغلی در روستاهای استان زنجان ایجاد شده است.