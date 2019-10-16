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۲۵ مهر ۱۳۹۸، ۰:۲۳

مدیرکل کار، تعاون ورفاه اجتماعی استان زنجان:

۱۵هزار زنجانی در سامانه کارا ثبت‌ نام کرده‌اند

۱۵هزار زنجانی در سامانه کارا ثبت‌ نام کرده‌اند

زنجان-مدیرکل کار، تعاون ورفاه اجتماعی استان زنجان به ثبت‌نام در سامانه کارا اشاره کرد وگفت: بیش از ۱۵ هزار نفر زنجانی در سامانه کارا ثبت نام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا یوسفی شامگاه چهارشنبه در جلسه کار گروه اشتغال در محل اداره تعاون زنجان، به ثبت‌نام در سامانه کارا اشاره کرد و گفت: با راه اندازی سامانه کارا از سال ۹۶ تاکنون بیش از ۱۵ هزار نفر در سامانه کارا ثبت نام کردند و با پالایش انجام شده ۵ هزار و ۴۰۰ طرح مورد بررسی قرار گرفته و در مجموع دو هزار و ۵۶۵  طرح با رقم ۳۰۱ میلیارد تومان به بانک های عامل معرفی شدند. 

وی اظهار کرد: با راه اندازی این سامانه نرخ بیکاری در روستاهای استان زنجان کاهش یافته است. 

مدیرکل کار، تعاون ورفاه اجتماعی استان زنجان گفت: استان زنجان در بحث پرداخت تسهیلات طرح اشتغال زایی به متقاضیان در سطح کشور عملکرد خوبی داشته و الگو است. 

یوسفی با بیان اینکه سهم تسهیلات پایدار اشتغال روستایی استان زنجان ۳۰۵ میلیارد تومان بود، گفت: در چهار مرحله ۲۶۶ میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است و ما بقی هم تا دو ماه آینده پرداخت می شود. 

وی با بیان اینکه ثبت نام در سامانه کارا متوقف شده است، ابراز کرد: ثبت نام جدید تنها برای مددجویان کمیته امداد، بهزیستی وایثار گران است. 

مدیرکل کار، تعاون ورفاه اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه تزریق این اعتبارات به رونق اقتصادی و اشتغال روستاها کمک می کند، گفت: خوشبختانه تاکنون ثبت‌نام در سامانه کارا در استان زنجان بسیار خوب جلو رفته است. 

یوسفی تصریح کرد: با پرداخت این تسهیلات برای ۴ هزار و ۴۵۷ نفر فرصت شغلی در روستاهای استان زنجان ایجاد شده است.

کد مطلب 4749110

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