جامانده های اربعین حسینی در منطقه کاشان راهی کربلای ایران می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خیرخواه ظهر نج شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آستان مقدس حضرت علی ابن باقر(ع) در شب و روز اربعین حسینی میزبان خیل عظیمی از عزاداران امام حسین(ع) است، اظهار داشت: دسته های عزا از گوشه و کنار منطقه بزرگ کاشان در قالب کاروان های پیاده روی برای عرض تسلیت به حضرت علی ابن باقر در حرم مطهر آن حضرت حضور پیدا می کنند.

پیاده روی به طرف کربلای ایران از ۱۵ شهر و روستای منطقه کاشان

وی با اشاره به راه اندازی کاروان های پیاده از مناطقی مانند کاشان، آران و بیدگل، نیاسر، دلیجان، جوشقان استرک و همچنین روستاهای اطراف منطقه اردهال ابراز داشت: پیش بینی می شود این کاروان های پیاده از حدود ۱۵ شهر و روستا منطقه کاشان برای حضور در آستان مقدس حضرت علی ابن باقر در روز اربعین رهسپار جاده های منتهی به مشهد اردهال شوند.

مدیر اجرایی آستان مقدس حضرت علی ابن باقر مشهد اردهال با اشاره به تجمع کاروان های پیاده و دسته جات عزاداری روستاهای اطراف در صحن این امامزاده واجب التعظیم در روز اربعین حسینی تصریح کرد: بعد از مراسم عزاداری و برگزاری نماز جماعت در سه نقطه مختلف حرم، در عصر روز اربعین زیارت اربعین توسط حجت الاسلام سیدمحمد عباسی قرائت می شود.

پذیرایی از کاروان های پیاده و عزادارن اربعین حسینی با حداقل ۲۵ موکب

وی با اشاره به برپایی پنج موکب برای پذیرایی عزاداران اربعین حسینی در اطراف حرم حضرت علی ابن باقر در روز اربعین اظهار داشت: حداقل ۲۰ موکب نیز برای پذیرایی از کاروان های پیاده که رهسپار کربلای ایران هستند در روستاهای منطقه اردهال مستقر شده اند.

خیرخواه همچنین از برگزاری مراسم عزاداری در شب و روز اربعین حسینی خبر داد و ابراز داشت: این مراسم ها بلافاصله بعد از نماز مغرب و عشا در آستان مقدس حضرت علی ابن باقر مشهد اردهال برگزار می شود.