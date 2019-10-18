گسترش و تقویت همکاری با نمایشگاه کتاب تهران برای ما مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، این دیدار در دفتر رئیس نمایشگاه کتاب فرانکفورت برگزار شد قادر آشنا، محمود آموزگار، غلامرضا نوعی و مهدی عمرانلو هم حضور داشتند.

قائم‌مقام نمایشگاه کتاب تهران در این دیدار گفت: حضور در نمایشگاه کتاب فرانکفورت از اولویت‌های نشر جمهوری اسلامی ایران است و ناشران و صاحب‌نظران حوزه نشر کشورمان تمایل زیادی برای حضور در این نمایشگاه دارند و علاقه‌مندیم که ارتباطات فرهنگی ما در حوزه نشر با کشور آلمان بیشتر شود.

متأسفانه هرساله تعدادی از کاروان اعزامی نشر جمهوری اسلامی ایران به‌واسطه عدم صدور ویزا از حضور در این نمایشگاه بی‌بهره می‌مانند و امیدواریم که نمایشگاه کتاب فرانکفورت برای حضور هیئت ایرانی در این نمایشگاه مکاتبات لازم را با سفارت آلمان صورت دهد و هماهنگی لازم در این راه انجام پذیرد.

آشنا در ادامه گفت: برای حضور هیئت ناشران ایران در نمایشگاه فرانکفورت شورایی از ناشران، نویسندگان و اتحادیه‌های نشر تصمیم‌گیری می‌کنند و زمانی که قسمتی از این پازل با مشکل روبرو شود تمام پازل ما با مشکل روبرو خواهد شد. علی‌رغم این که ما امسال برای حضور در این نمایشگاه در زمان مناسب اقدام کردیم، اما متأسفانه بازهم مشکلاتی برای تیم اعزامی به وجود آمد و از حضور در نمایشگاه بازماندند.

مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران با ارائه پیشنهادی برای تسهیل در حضور هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به نمایشگاه فرانکفورت گفت: برای سال آینده ما یک لیست و از هیئت اعزامی به مسئولان نمایشگاه در زمان مناسب ارائه می‌دهیم تا نمایشگاه فرانکفورت با سفارت آلمان برای حضور تمامی افرادی که از طریق این لیست معرفی می‌شوند رایزنی های لازم را انجام دهد و مشکلات در این خصوص به صفر برسد.

محمود آموزگار نیز در این نشست گفت: ناشران در ایران نگاه متفاوتی به کشور آلمان و نمایشگاه کتاب فرانکفورت دارند و این نمایشگاه را به‌عنوان یک آموزشگاه بزرگ برای خود می‌دانند. اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران و موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران ارتباط تنگاتنگ و خوبی با نمایشگاه فرانکفورت دارند. در دوران سخت تحریم همواره دیدیم که دوستان نمایشگاه فرانکفورت ما را تنها نگذاشتند و ما هرساله شاهد حضور متخصصان نشر آلمان در نمایشگاه کتاب تهران هستیم و روابط آموزشی نزدیکی بین ناشران ایران و آلمان وجود دارد.

آموزگار در ادامه گفت: چند سال است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروژه پایتخت کتاب تهران را دنبال می‌کند و پنجمین پایتخت کتاب که سال گذشته انتخاب شد، شهر یزد بود. غرفه جمهوری اسلامی ایران امسال بر این اساس طراحی شده و شهر یزد نیز برای سال ۲۰۲۰ که پایتخت جهانی کتاب اعلام می‌شود درخواست کاندیداتوری داده است.

در ادامه این نشست یورگن بووس رئیس نمایشگاه کتاب فرانکفورت گفت: خوشحالیم که جمهوری اسلامی ایران در این دوره از نمایشگاه شرکت کرده است و هر ساله با دکوری زیبا در نمایشگاه کتاب فرانکفورت حضور دارد.

وی در ادامه گفت: قرار است سالن پنج نمایشگاه کتاب فرانکفورت جمع‌آوری و مدرن‌تر شود به همین خاطر سال آینده تمام ناشران و کشورهایی که در این سالن حضور دارند به سالن چهار منتقل می‌شوند و ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا به ایران جایگاه مناسب و شایسته‌ای را اختصاص دهیم.

وی از پیشنهاد ارائه شده توسط قائم مقام نمایشگاه کتاب تهران برای حضور هیئت ایرانی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت استقبال کرد و گفت: پس از ارسال نامه و معرفی هیئت ایرانی برای حضور در این رویداد تمام توان خود را به کار می‌گیریم و پی‌گیری می‌کنیم که حضور هیئت ایرانی حداکثری باشد و این برای ما مهم است و از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و با بخش فرهنگی سفارت آلمان در تهران مکاتبات لازم را برای رسیدن به نتیجه مطلوب و بهتر انجام می‌دهیم.

بووس در ادامه گفت: اعتقاد من هم این است و روابط فرهنگی ما با ایران سابقه طولانی دارد و برای ما مهم است که این روابط فرهنگی را تقویت کنیم.

در ادامه فعالیت های غرفه ایران در روز اول نمایشگاه، در اولین دیدار رسمی معاون نمایشگاه چین ضمن دیدار با مدیر عامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران بر فعالیت های مشترک نشر میان ایران و چین تاکید کرد.

در این دیدارقادر آشنا، مدیر عامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران با اشاره به این که چین مهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران بود گفت : چین از جمله کشورهایی است که ناشران ایرانی برای همکاری های مشترک فرهنگی با آن علاقمند هستند . ما از حضور چین در نمایشگاه کتاب تهران استقبال می کنیم و به این حضور علاقمند هستیم .

نی هونگ‌ری نیز از همکاری مشترک استقبال کرد و دو طرف در زمینه جانمایی مناسب تر در نمایشگاه های کتاب هر دو کشور به توافق رسیدند.

در این دیدار طرف چینی با اشاره به حضور سه تصویرگر ایرانی در چین برای گسترش همکاری ها ابراز رضایت کرد و گفت : اعزام تصویرگران بسیار موفقیت آمیز بود و ما دوست داریم باز این اعزام ها صورت بگیرد.

قادر آشنا هم از حضور داوران چینی در مسابقه تصویرگری استقبال کرد و گفت:ما هم از آمدن داور چینی استقبال می کنیم.