همت مضاعف شهرداری تهران برای تسهیل حضور زائران در مرزها

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کربلای معلی (میثاق بدیعی مقدم)، پیروز حناچی صبح امروز با حضور در محل اسکان نیروهای خادم الحسین (ع) در کربلا گفت: به تمامی افرادی که داوطلبانه مسیر خدمت رسانی به عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) را انتخاب کردند، خسته نباشید می گویم و به آنها که در چنین روزهایی این توفیق عظیم نصیب شأن شده تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم تمامی این اقدامات ذخیره آخرتشان باشد.

وی با بیان اینکه شهرداری تهران امسال در دو بخش مرزها و شهرهای نجف و کربلا در کشور عراق خدمات رسانی می‌کند، افزود: تلاش کردیم تا با همت مضاعف شرایط را برای حضور زائران در مرزها تسهیل کنیم. عزیزانی که از ایران می آیند هم به صورت داوطلبانه در بحث خدمات رسانی کمک می‌کنند.

شهردار تهران با قدردانی از همکاران خود برای خدمات رسانی به زائران و تشکل‌های مردمی فعال در این حوزه تصریح کرد: امیدوارم خداوند زحمات خادمین اربعین را قبول کند، ما هم تا آنجا که توان داریم برای خدمات رسانی بهتر تلاش می‌کنیم.

حناچی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جمله معروف امام حسین (ع) مبنی بر اینکه اگر دین ندارید و به آخرت اعتقاد ندارید آزاده باشید، گفت: برداشت من از این جمله این است که آزادی و آزادگی مایه عاقبت به خیری ما می‌شود. همه ما به دین و آخرت اعتقاد داریم، اما در کنار آن باید جوانمردی را سرلوحه قرار دهیم چراکه در شرایط سخت، این جوانمردی است که دست ما را می‌گیرد و به کمک مان می‌آید.

وی ادامه داد: در زیارت اربعین آمده است: «و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالة و حیرة الضلالة»؛ این یعنی حضرت با هدف بالای رهانیدن مردم از جهالت جان خود را تقدیم کرد.

شهردار تهران در پایان خطاب به نیروهای شهرداری تهران در قالب خادم الحسین (ع) عنوان کرد: امیدوارم در خیابان‌های کربلا، نجف، کاظمین، کوفه و هر جا که زمینه خدمت فراهم است این توفیق را داشته باشید که به تک تک زوار گرانقدر اباعبدالله الحسین (ع) خدمت کنید. خداوند را شاکریم که زمینه این توفیق را در این ایام نصیب مان کرده و بی شک امام حسین (ع) خدمت به زائرانش را بی اجر نخواهد گذاشت.