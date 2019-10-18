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۲۶ مهر ۱۳۹۸، ۱۷:۲۹

تکواندو گرندپری- بلغارستان؛

جدال سخت هادی پور برابر قهرمان جهان

جدال سخت هادی پور برابر قهرمان جهان

تکواندوکار وزن اول تیم ملی کشورمان با قطعی کردن مدال برنز خود برای صعود به دیدار نهایی رقابتهای گرندپری بلغارستان به مصاف قهرمان جهان خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، آرمین هادی پور نماینده تکواندو ایران در وزن ۵۸- کیلوگرم، بعد از یک دور استراحت، «آدرین ویسنته» اسپانیایی را ۲۴ بر ۲ شکست داد و در ادامه «آرماتونف» از روسیه را نیز ۲۴ بر ۴ در آغاز راند سوم از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی برای صعود به دیدار نهایی باید با «کیم تائه هوون» دارنده سه طلای جهان و نفر دوم رنکینگ المپیکی پیکار کند.

در مبارزات امروز و در پیکارهای وزن ۶۸- کیلوگرم سروش احمدی بعد از برتری مقابل دیلان چلاموتو» از فرانسه ،«جواد آچاب» از بلژیک و «عبدالرحمان» از مصر به نیمه نهایی راه یافت. وی در مرحله نیمه نهایی باید باید با «دای هون لی» کره ای مبارزه کند.

در همین وزن میرهاشم حسینی بعد از برتری مقابل «هروان منگیو» کانادایی و «کارل نیکلاس» آمریکایی در مرحله یک چهارم نهایی برابر «دای هون لی» از کره جنوبی باخت و از دور مسابقات کنار رفت. 

این دوره از مسابقات از صبح امروز در صوفیه آغاز شده و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 4750151

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