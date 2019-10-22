به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تاکسی اینترنتی کارپینو اولین شرکتی است که مجوز فعالیت خود را از تاکسیرانی تهران (زیر نظر شهرداری) دریافت کرده و قوانین وضع شده در این دستورالعمل را از سال ۹۵ تاکنون رعایت و حتی عوارض شهرداری را پرداخت کرده است.

با اعلام و الزام دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی زیر نظر شهرداری، ‌ اکنون این شرکت‌ها باید برای ادامه فعالیت خویش الزاماتی را رعایت کنند. برخی از مواد این دستورالعمل از جمله پرداخت عوارض دو درصدی، ‌ بیمه تکمیلی شخص ثالث، ‌ رعایت سن ناوگان، معاینه فنی و ثبت اطلاعات رانندگان در یک سامانه واحد محل مناقشه است و برخی از شرکت‌ها هنوز این موضوع را نپذیرفته و برخی به تازگی با شهرداری قرارداد همکاری منعقد کرده‌اند.

به گزارش روابط عمومی کارپینو از میان ۹۵ شرکتی که در حوزه تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند، کارپینو اولین شرکتی است که از ابتدای تاسیس تاکنون (سال ۱۳۹۵) تحت نظارت سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران بوده و مجوز رسمی فعالیت خود را از این سازمان دریافت کرده و آنچه اکنون در قالب یک دستورالعمل از جانب شهرداری به تاکسی‌های اینترنتی ابلاغ شده، از سه سال گذشته تا کنون توسط کارپینو اجرا می‌شده است.

این شرکت از ابتدای فعالیت تا کنون

۱- ۳۰ درصد از کمیسیون هر سفر را به‌عنوان عوارض شهری به شهرداری تهران پرداخت کرده است. این در حالی است که به موجب اساسنامه جدید قرار شده از آبان سال جاری، شرکت‌های تاکسی اینترنتی عوارض دو درصدی به شهرداری پرداخت کنند.

۲- فعالیت خودروی بالای ۱۰ سال در سامانه کارپینو از سال ۱۳۹۵ تا کنون ممنوع بوده است. در حالی که به موجب اساسنامه جدید قرار است ظرف سه سال به تدریج فعالیت خودروهای بالای ۱۵ سال در سامانه تاکسی‌های آنلاین ممنوع شود.

۳- همه رانندگان کارپینو بیمه کامل شخص ثالث دارند؛ یعنی همه سرنشینان خودرو بیمه‌اند؛ برای دریافت چنین بیمه‌نامه‌ای رانندگان کارپینو، سالانه ۲۵ درصد حق بیمه بیشتری پرداخت می‌کنند.

۴- هویت رانندگان کارپینو از شش مرجع و سازمان تایید و اطلاعات همه رانندگان این شرکت در سامانه تاکسیرانی ثبت می‌شود.

۵- با توجه به اینکه اطلاعات کلیه رانندگان تاکسی‌های رسمی در سامانه تاکسیرانی تهران ثبت می‌شود و سپس این رانندگان جذب ناوگان کارپینو می‌شوند، اطلاعات رانندگان (شامل اطلاعات فردی و ‌شماره تماس) در تاکسیرانی تهران در دسترس است.

۶- رانندگان کارپینو، در سال بین دو تا چهار بار معاینه فنی دریافت می‌کنند تا از سلامت خودرو مطمئن شوند.

این موارد نشان می‌دهد که موادی مانند ماده ۴، ماده ۹، ماده ۵ و یا ۱۰ که در دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی بر آن تاکید شده است، ‌ در سه سال گذشته توسط کارپینو رعایت و اجرا می‌شده است.

لازم به ذکر است که شرکت تاکسی اینترنتی کارپینو طی مدت سه سال فعالیت توانسته بیش از ۳۰ هزار تاکسی رسمی شهر تهران را جذب پلتفرم خود کند و ‌عنوان «اولین و بزرگترین پلتفرم ارائه خدمات آنلاین تاکسی‌پایه» را کسب کند.

همچنین با توجه به اینکه تمام ناوگان در اختیار کارپینو، از تاکسی‌های رسمی شهر تهران است، هدف‌گذاری این شرکت کسب سهم بازار در محدوده طرح ترافیک بوده که توانسته در این بازار به سهم قابل توجهی برسد. به نحوی که این شرکت توانسته بیشترین تعداد سفرهای محدوده طرح ترافیک (طرح کاهش آلودگی هوا و طرح اصلی) را به خود اختصاص دهد و حداقل در شش ماهه نخست سال جاری رکوردار سفرهای این محدوده باشد.