۱۴۰۰۰ اهداکننده مستمر خون در کردستان واکسن هپاتیت B دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی انتقال خون کردستان، محمد سعید کریمیان اظهار داشت: با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از آغاز مهر ۹۷ تا پایان شهریور ماه امسال و در قالب فاز اول طرح واکسیناسیون اهداکنندگان خون، جمعیت اهداکنندگان مستمر گروه سنی ۲۹ سال به بالا در استان کردستان واکسن هپاتیت B دریافت کردند.

وی هدف از اجرای طرح را به نوعی قدردانی از خدمات انسان دوستانه و کمک به ارتقای سلامت اهداکنندگان خون برشمرد و گفت: این واکسن ها توسط انیستیتو پاستور و با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی و سازمان انتقال خون فراهم شده است و تزریق هر سه مرحله آن رایگان بوده است.

کریمیان با اشاره به اینکه برای ایمن سازی کامل در برابر این بیماری طی سه نوبت واکسن تزریق می شود، گفت : در مجموع مراحل سه گانه ۱۴ هزار و ۷۱۱ واکسن به اهداکنندگان مستمر خون تزریق شده است که از این تعداد دو هزار و ۲۰۱ واکسن به بانوان و ۱۲ هزار و ۵۱۰ واکسن نیز به آقایان تزریق شده است.

مدیرکل انتقال خون کردستان در خصوص مراحل واکسیناسیون وچگونگی انجام آن یادآور شد: نوبت اول تزریق واکسن در زمان مراجعه اهداکنندگان خون به مراکز جامع سلامت، نوبت دوم یک ماه پس از مراجعه نوبت اول و نوبت سوم نیز ۶ ماه پس از مراجعه نوبت اول انجام شده است.

کریمیان شمار واکسن های تزریق شده در نوبت دوم را پنج هزار و ۹۹ واکسن اعلام کرد و ادامه داد: سه هزار و ۷۴۰ واکسن نیز در مرحله سوم به اهداکنندگان خون تزریق شده است و ضروری است اهداکنندگان خون نسبت به حضور در مراکز جامع سلامت جهت دریافت هر سه نوبت واکسن اقدام نمایند.

وی با اشاره به اینکه برنامه واکسیناسیون همگانی از سال ۱۳۷۲ آغاز شده و پیشتر ۲ بسیج همگانی برای واکسیناسیون متولدین ۶۸ تا ۷۲ صورت گرفته است گفت: تمرکز فاز اول این طرح بر روی آن دسته از اهداکنندگانی بود که سالانه ۲ بار خون اهدا می کنند و سن آنها بیش از ۲۹ سال است و در مراحل بعدی و پس از تامین منابع مورد نیاز واکسیناسیون دیگر اهداکنندگان خون در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مدیرکل انتقال خون استان از تلاش های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز تقدیر کرد و گفت: استان کردستان جز معدود استان های کشور بود که به جهت رفاه حال اهداکنندگان خون امکان تزریق واکسن را در کلیه مراکز جامع سلامت و بهداشت سطح استان فراهم نمود.

کریمیان از تحویل کارت های واکسیناسیون به افراد واکسینه شده خبر داد و از آنان خواست که در نگهداری این کارت ها کوشا باشند .

بیماری هپاتیت ویروسی یک مشکل جهانی است که هیچ کشوری از آن در امان نیست و براساس بیانیه سازمان جهانی بهداشت دولت ها و مردم باید در راستای پیشگیری، تشخیص و درمان هپاتیت های ویروسی کوشا باشند تا ریشه کنی هپاتیت در سال ۲۰۳۰ محقق شود.