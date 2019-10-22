ترجمه خاطرات وندی شرمن به چاپ سوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «بدون هراس» تألیف وندی شرمن با ترجمه محمد جمشیدی و حافظ رستمی به‌تازگی توسط انتشارات سروش به چاپ سوم رسیده است.

وندی شرمن رئیس تیم آمریکا در مذاکرات ۱+۵ ایران، برای بسیاری از ایرانیان یا دست کم برای اهل سیاست نامی آشناست. او در کتاب «بدون هراس» با مرور خاطراتش از تجربیاتی می‌گوید که به او یاری رساندند تا در مقام یک دیپلمات عالی‌رتبه، کارنامه موفقی به زعم خود به جا بگذارد. اگر گفته نشود که مذاکرات با ایران رویداد محوری کتاب است، به‌راحتی می‌توان گفت وندی شرمن مذاکره با ایران و برجام را بزرگ‌ترین دستاورد زندگی حرفه‌ای خود می‌داند.

نکته مهم کتاب این است که به وقایعی تقسیم می‌شود که زندگی شخصی (از دوران کودکی) و سیاسی (دیپلماتیک) وندی شرمن را دربر می‌گیرد، اما سیر کتاب از الگوی زمانی خطی پیروی نمی‌کند و پیوسته از یک حوزه و یک زمان به حوزه و زمان دیگری گریز می‌زند. در واقع موضوعات مرتبط با ایران و مذاکرات هسته‌ای در تمام فصول، کمتر یا بیشتر، به انضمام مقدمه و موخره جا گرفته‌اند و در کنار هم تکمیل می‌شوند.

هرچند سنت خاطره‌نویسی در میان رجال سیاسی آمریکایی با هدف اقناع و تایید درستی سیاست‌های آن کشور و از سوی دیگر جهت‌دهی به افکار عمومی با زاویه نگاه خاص آن فرد یا کشور انجام می‌شود، با این حال وندی شرمن در جایگاه معاون سیاسی وزارت خارجه دولت باراک اوباما بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ و مسئول تیم مذاکره کننده آمریکا در مذاکرات ۱+۵ با ایران، به اطلاعات مهم و محرمانه مذاکرات هسته‌ای دسترسی داشته و خواندن این کتاب مخاطب را به گوشه‌هایی از رویدادهای پیدا و پنهان مذاکرات نزدیک‌تر می‌کند.

در نسخه ترجمه‌ای که انتشارات سروش از این‌کتاب عرضه کرده، برای پرهیز از انتشار و اشاعه یک‌سویه دیدگاه‌های خاص نویسنده کتاب، علی باقری معاون سابق سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل دبیرخانه شورای امنیت ملی و عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای، در قالب یک مقدمه، موضوع مذاکرات را از ابتدا به‌صورت خلاصه مرور کرده و نکاتی را متذکر شده است.

چاپ سوم این‌کتاب با ۳۲۸ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۵۰ هزار تومان عرضه شده است.