به گزارش خبرگزاری مهر، مطبوعات اسپانیا مدعی شدند ژوزه مورینیو گزینه‌ای است که سران تیم فوتبال رئال مادرید او را زیر نظر دارند تا در صورتی که نتایج کسب شده توسط زیدان مطلوب نبود، او را جایگزین سرمربی فرانسوی کنند.

در دیدار پایان هفته تیم مادریدی با شکست مقابل مایورکا صدر جدول رده‌بندی لالیگا را از دست داد. این تیم همچنین به ترکیه سفر خواهد کرد تا دیدار لیگ قهرمانان مقابل گالاتاسرای را به امید رسیدن به اولین برد فصل در این رقابت‌ها برگزار کند.

در صورتی که تیم زیدان در ترکیه شکست بخورد، می‌توان گفت این تیم کاملاً در بحران رفته است و برای چنین شرایطی سران باشگاه مورینیو را در نظر دارند. سرمربی پرتغالی از زمانی که منچستریونایتد را ترک کرده، یعنی در ماه دسامبر بدون تیم بوده است.

بنا بر ادعای مطبوعات خود مورینیو هم تمایل دارد که دوباره در رئال کار کند و چمدان‌ها را بسته تا با اولین تماس خودش را به مادرید برساند. در صورتی که او به این تیم ملحق شود، انقلابی بر پا خواهد کرد و مطمئناً در تیمی که مدت‌هاست تداومی در ارائه عملکرد خوب ندارد، تغییرات زیادی ایجاد خواهد کرد.

* الهه اسماعیلی