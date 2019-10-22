تشکیل ستادهای پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی الماسی اظهار داشت: به منظور پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی و بر اساس دستور العمل‌های واصله از قوه قضائیه، در تمام حوزه‌های قضائی شهرستان‌های تابعه استان همدان ستادهای شهرستانی پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی راه اندازی شده است.

مهدی الماسی در این باره افزود: روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی به عنوان روسا و دبیران ستادهای مذکور تعیین و ضمن رصد و کنترل تحریکات انتخاباتی در صورت دریافت گزارش تبلیغات زود هنگام با متخلفین برخورد خواهند کرد.

وی گفت: مصادیق و عناوین جرائم و تخلفات انتخاباتی توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان احصاء و در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار خواهد گرفت تا در راستای پیشگیری از از جرائم انتخاباتی اقدامات لازم صورت گیرد.