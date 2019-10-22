  1. استانها
  2. کرمان
۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۰۱

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان:

سیرجان میزبان جشنواره تئاتر استان کرمان می شود

سیرجان میزبان جشنواره تئاتر استان کرمان می شود

کرمان - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان از برگزاری سی و یکمین دوره جشنواره تئاتر استان کرمان در سیرجان طی آبان ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علیزاده صبح سه شنبه در جلسه شورای سیاستگذاری سی و یکمین جشنواره تئاتر استان کرمان اظهار کرد: این جشنواره از ۲۵ تا ۲۸ آبان ماه سال جاری برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره تئاتر استان کرمان در شهرستان سیرجان افزود: این جشنواره از جمله رویدادهای هنری تاثیرگذار در استان کرمان است.

علیزاده به برگزاری جشنواره تئاتر استان کرمان طی ۳۰ دوره اظهار کرد: برگزاری این جشنواره بستر مناسب برای رشد و توسعه تئاتر در استان کرمان را فراهم می کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: جشنواره تئاتر استان کرمان باعث تداوم و تثبیت جایگاه تئاتر و گسترش دایره مخاطبان می شود.

همچنین طی احکامی جداگانه از سوی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان «عبدالرضا قراری» به عنوان دبیر تخصصی جشنواره و «پور محسنی» رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سیرجان به عنوان دبیر اجرایی سی و یکمین جشنواره تئاتر استان کرمان منصوب شدند.

کد مطلب 4752945

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها