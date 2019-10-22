مرتبطین با «آمدنیوز» خود را به اطلاعات سپاه معرفی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دستگیری سرشبکه سایت و کانال معاند «آمدنیوز»، سایت گرداب بیانیه ای صادر و با اشاره به درخواست‌های مکرر از سازمان اطلاعات سپاه، از افرادی که با این شبکه معاند همکاری داشته اند، خواسته شده با این سایت تماس برقرار کنند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

سلام بر کاروان «پیام رسانان نهضت حسینی» که الهام بخش حرکت پرشکوه و بی نظیر میلیونی امت اسلام برای رساندن ندای حق به بشریت شدند، تا با امواج عظیم حرکت اربعینی ملت‌ها در عصر جاهلیت مدرن موج بیداری را تقویت و پایان حاکمیت ظالمان فریبکار بر جهان را هرچه نزدیکتر کنند. ظالمانی که پس از شکست چهل ساله از انقلاب اسلامی و خلع سلاح شدن در تمام جبهه ها و پس از آنکه ناتوانی ناوها و بمب افکن‌ها و موشک‌هایشان در مواجهه با انقلاب اسلامی به اثبات رسید، اینک به سحر رسانه‌ای متوسل شده‌اند تا شاید با فریبکاری رسانه‌ای، اجل محتوم خود را عقب بیاندازند.

خدا را شکر می‌کنیم که در چنین ایامی پاسداران گمنام امام زمان (عج) را توفیق دیگری عنایت فرمود تا با گرفتار کردن یکی از مزدوران رسانه‌ای استکبار که تحت پوشش چتر حفاظتی کم‌نظیر قرار داشت، از سویی پوشالی بودن هیمنه ظاهری سرویس‌های اطلاعاتی غرب و ضعف و جاماندگی آنها را به اثبات برسانند و از سوی دیگر با پرده‌برداری از دروغ و دغل‌های رسانه‌ای دشمن و افشای پشت پرده نمایش‌های دروغین، زمینه رسوایی بیش از پیش آنها را نزد همه جهانیان فراهم آورند تا همگان بدانند دیگر دورانی که افراد سرخورده و جاه‌طلب از یک ملت به دشمن پناه ببرند و با مزدوری و دلخوش کردن به وعده‌های پوشالی سرویس‌های جاسوسی با راه انداختن رسانه و انجام جنگ روانی برای یک ملت تصمیم گرفته و سرنوشت ملت‌ها را تغییر دهند به سر آمده و دوران آگاهی ملت‌ها فرا رسیده است.

آنهایی که از شکست‌های زنجیره‌ای استکبار از انقلاب اسلامی درس نگرفته‌اند و هنوز باور ندارند که عصر ملت‌ها فرا رسیده است، جا دارد که به خود آیند و چشم‌های خود را بر روی حقیقت باز کنند و از این حوادث عبرت بگیرند و بدانند که پاسداران انقلاب اسلامی بر ادامه این راه مصممند.

براین اساس، قبل از آنکه نوبت آنها فرا رسد و بخواهند با سرشکستگی عذرخواهی کنند، همین حالا به حقیقت روی آورند و به جای نوکری سرویس‌های اطلاعاتی به صف ملت بپیوندند تا مشمول محبت مردم و رأفت نظام اسلامی گردند.

در همین راستا و با توجه به درخواست‌های مکرر از این سازمان، به اطلاع می‌رساند که تمامی مرتبطین شبکه معاند آمدنیوز و سایر کسانی که به هر دلیل گرفتار لغزش و همکاری با رسانه‌های دشمن و بدخواهان ملت شده‌ و تاکنون موفق به اعلام برائت از آنها نشده‌اند، برای ابراز ندامت و تخفیف مجازات احتمالی، می‌توانند با پست الکترونیک contact@gerdab.ir و سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۱۴ سایت گرداب ارتباط برقرار نمایند.»