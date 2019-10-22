چهار قسمت سریال «دل» پروانه نمایش گرفت/ عرضه در شبکه نمایش خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، در جلسه اخیر شورای پروانه نمایش آثار غیر سینمایی، برای قسمت ۱ تا ۴ سریال «دل» به تهیه‌کنندگی جواد فرحانی و کارگردانی منوچهر هادی پروانه نمایش صادر شد.

همچنین در این جلسه برای ۶ عنوان فیلم مستند پروانه نمایش صادر شد.

شورای پروانه نمایش آثار غیر سینمایی، برای داستانی بلند «به وقت طلاق» به تهیه‌کنندگی محمدجواد پیمان راد و کارگردانی حسن حج گذار، «میس کال» به تهیه کنندگی سیدمیلاد جلالی پور زنجانی و کارگردانی هادی کیان نیا پروانه نمایش صادر شد.

در این جلسه با نمایش هشت عنوان فیلم کوتاه و مستند ایرانی برای نمایش در گروه «هنر و تجربه» و سه عنوان سینمایی خارجی موافقت شد.