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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۲:۳۴

به کارگرانی منوچهر هادی؛

چهار قسمت سریال «دل» پروانه نمایش گرفت/ عرضه در شبکه نمایش خانگی

چهار قسمت سریال «دل» پروانه نمایش گرفت/ عرضه در شبکه نمایش خانگی

شورای صدور پروانه نمایش آثار غیر سینمایی با عرضه یک سریال ایرانی جدید در شبکه نمایش خانگی موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، در جلسه اخیر شورای پروانه نمایش آثار غیر سینمایی، برای قسمت ۱ تا ۴ سریال «دل» به تهیه‌کنندگی جواد فرحانی و کارگردانی منوچهر هادی پروانه نمایش صادر شد.

همچنین در این جلسه برای ۶ عنوان فیلم مستند پروانه نمایش صادر شد.

شورای پروانه نمایش آثار غیر سینمایی، برای داستانی بلند «به وقت طلاق» به تهیه‌کنندگی محمدجواد پیمان راد و کارگردانی حسن حج گذار، «میس کال» به تهیه کنندگی سیدمیلاد جلالی پور زنجانی و کارگردانی هادی کیان نیا پروانه نمایش صادر شد.

در این جلسه با نمایش هشت عنوان فیلم کوتاه و مستند ایرانی برای نمایش در گروه «هنر و تجربه» و سه عنوان سینمایی خارجی موافقت شد.

کد مطلب 4753185
زهرا منصوری

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