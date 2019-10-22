صدور قرار دعوی کمیته‌ انضباطی بابت شکایت پرسپولیس از سپاهان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای جدید کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در حالی منتشر شد که شکایت باشگاه پرسپولیس از مدیر رسانه ای سپاهان اصفهان به قرار دعوی ختم شد. آرای جدید انضباطی به شرح زیر است:

* کمیته انضباطی در خصوص شکایت باشگاه پرسپولیس علیه مدیر رسانه ای سپاهان دایر بر رفتار ناشایست و غیر اخلاقی در دیدار این دو تیم در تاریخ ۴ مهر ماه اعلام کرد با توجه به اینکه شاکی علیرغم ابلاغ اخطار رفع نقص نسبت به پرداخت هزینه دادرسی در مهلت مقرر اقدام قانونی به عمل نیاورده است، مستند به بند ۵ از ماده ۲۷ مقررات انضباطی قرار دعوی صادر می شود. این قرار ظرف مهلت ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی نزد کمیته استیناف خواهد بود.

* دیدار تیم های صنعت نفت آبادان و سایپا تهران در هفته ششم برگزار و از سوی ابراهیم صادقی- مربی تیم سایپا تخلفاتی مبنی بر اعتراض به نماینده هیات رخ داد. وی به توبیخ کتبی محکوم شد.

* دیدار تیم های نساجی مازندران و ماشین سازی تبریز در حالی برگزار شد که از سوی تماشاگران تیم نساجی مازندران تخلفاتی مبنی بر پرتاب بطری و فحاشی به بازیکنان حریف رخ داد. این تیم به جریمه نقدی ۴۰۰ میلیون ریالی محکوم شد. ( این رای قابل تجدید نظر است).

کمیته انضباطی به تیم فوتبال نساجی مازندران بخاطر تخلف تماشاگرانش تذکر داد که در هفته های دوم، سوم و ششم لیگ و جام حذفی تکرار شده است، چنانچه یک مورد تخلف دیگر مشاهده شود منجر به محرومیت خواهد بود.

* تیم شهر خودرو به خاطر فحاشی تماشاگرانش به داور مسابقه در دیدار برابر پرسپولیس باید ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. ( این رای قابل تجدید نظر است).

* تیم تراکتورسازی تبریز به دلیل تخلف تماشاگرانش در دیدار برابر پارس جنوبی جم مبنی بر پرتاب بطری و فحاشی به ناظر داوری و انداختن لیزر به چشم دروازه بان، باید ۴۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. ( این رای قابل تجدید نظر است).