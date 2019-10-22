به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش امروز(سه شنبه) در حاشیه بازدید از آخرین تجهیزات مهندسی و ادوات جنگی تیپ ۲۱۶ زرهی شهید غلامرضا مخبری زنجان، گفت: خوشبختانه استان زنجان یک تیپ زرهی بسیار خوب، خوشنام و موفق دارد که سربلندی و ولایت‌مداری این تیپ در دوران دفاع‌مقدس و تاریخ ثبت شده است و در حال حاضر آمادگی بالایی دارد.

وی افزود: در مجموع، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بهره‌مندی از اوامر مطاع فرمانده کل قوا در ۲۶ رسته رزمی خود به خودکفایی کامل رسیده است. تجهیزات مورد استفاده در چرخه دفاعی نیروی زمینی، ساخته و پرداخته ذهن، عقل و دانش دانشمندان و کارخانجات نیروی زمینی ارتش و وزارت دفاع است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش تاکید کرد: به فضل خدا، نیروی زمینی روی پا ایستادن، خودکفایی و ولایت‌مداری را به منصه ظهور رسانده و در حال حاضر در مرزهای غرب، شرق و جنوب‌غرب مستقر است.

امیر حیدری با بیان اینکه حضور ارتش در مرزهای کشور به دلیل وجود خطرات تهدیدآمیز برای امنیت کشور نیست، تصریح کرد: حضور ارتش و نیروی زمینی در مرز به این دلیل است که باید فعل و انفعالات آن سوی مرزها رصد و کشور از امنیت پایدار برخوردار شود.

وی با اشاره به استقرار ارتش در مرزهای کشور در ایام اربعین حسینی، یادآور شد: به منظور ورود زائران غیر ایرانی به داخل کشور تمهیداتی در مرزهای شرقی اندیشیده شد و در مرزهای غربی نیز، پایانه خسروی در کنترل نیروی زمینی ارتش قرار داشت و توانست تمهیدات مناسبی را بیاندیشد. علاوه بر این ارتش در مرز چزابه نیز حضور فعالی داشت.

فرمانده نیروی زمینی ارتش تاکید کرد: به طور کلی می‌توان گفت که ارتش در ایام اربعین حسینی حضوری مسئولانه داشت و انواع امکانات رفاهی، امنیتی و اورژانسی برای زائران فراهم و یک پل هوایی بالگردی بین چزابه و خسروی ایجاد شد تا در صورت بروز حادثه، امدادرسانی و کنترل خوبی انجام شود که خوشبختانه حادثه‌ای رخ نداد و زائران امنیت کاملی را تجربه کردند.

امیر حیدری با اشاره به دستاوردهای این نیرو، عنوان کرد: برابر تدابیر فرمانده کل قوا، نیروی زمینی ارتش بر خوداتکایی و خودکفایی تاکید ویژه‌ای دارد و خود را ملزم به این مهم می‌داند و تاکنون در این زمینه موفق عمل کرده است. این نیرو ۲۶ رسته دارد که با این رسته‌ها می‌تواند یک دفاع، آفند و پدافند را ساماندهی کند و تجهیزات متفاوت و مختلف نیاز است تا این رسته‌ها با یکدیگر اختلاط داشته باشند.

وی با بیان اینکه نیروی زمینی ارتش قادر به بهینه‌سازی تجهیزات فعلی خود است و به بحث‌های آینده‌پژوهانه توجه کرده و مواردی را که برای آینده ارتش و نیروی زمینی نیاز است، مورد توجه قرار داده است، گفت: علاوه ‌بر آن چگونگی و الگوی جنگ‌های آینده را پیش‌بینی و بررسی کرده و متناسب با آن انواع تجهیزات ضدزره، تجهیزات سیگنالی، تجهیزات راداری و تجهیزات بالگردی را آماده می‌کند تا بتواند در عرصه جنگ‌های احتمالی آتی، موفق بوده و پاسخ‌گوی نیازهای ارتش و کشور باشد که این مهم از مطالبات فرمانده کل قوا و رهبر معظم انقلاب نیز به‌شمار می‌رود.

فرمانده نیروی زمینی ارتش افزود: در هر ماه کار تحقیقاتی حداقل یک وسیله و یا تجهیز دفاعی نوآوری شده، از قبیل موشک‌اندازهای ضدزره، زمین‌پایه، خودرو پایه و انواع سلاح‌ها به پایان می‌رسد و گاهی با حضور اصحاب رسانه رونمایی می‌شود اما تجهیزاتی نیز وجود دارد که شرایط اقتضا می‌کند، تولید آن رسانه‌ای نشود و به عنوان یک توان نهفته سبب شود که در روز حادثه، دشمنان با یک وضعیت پیش‌بینی نشده‌ای مواجه شوند و خوشبختانه سلاح و تجهیزات رونمایی نشده به اندازه کافی برای نیازهای عملیاتی نیروی زمینی ارتش وجود دارد.

امیر حیدری خاطرنشان کرد: امیدواریم با قابلیت و توانمندی‌های به دست‌آمده، کشورهای دوست، مسلمان و برادر از این علم و نوآوری‌ها بهره‌مند شوند.