ارتباط تلفنی مشترکان ۶ مرکز مخابراتی مختل شد

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی مالک اشتر، شهید اکبری، کهریزک، قاسم آباد ، شهید بهشتی و شهید باهنر از امروز ۳۰ مهر ماه آغاز شده است.

با اجرای این عملیات، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات مالک اشتر با پیش شماره های ۶۶۸۳ الی ۶۶۸۹، ۶۶۳۵ الی ۶۶۳۸، ۶۶۱۵، ۶۶۱۷، ۶۶۱۹، ۶۶۶۷، ۶۵۸۲ در محدوده این مرکز و در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش شماره های ۷۷۱۱، ۷۷۱۲، ۷۷۷۸، ۷۷۷۹، ۷۷۳۲ الی ۷۷۳۵، ۷۷۹۶، ۷۶۷۹ در محدوده خیابان های طالبی اهویی، قاسمی، دماوند و درختی تا ۳ روز آینده دچار اختلال است.

ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات کهریزک و قاسم آباد با پیش شماره های ۵۶۵۱ الی ۵۶۵۴، ۵۶۲۲، ۵۶۲۳، ۵۶۹۰ در محدوده خیابان های کهریزک و حسن آباد نیز به مدت ۷۲ ساعت دچار اختلال شده است.

با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید بهشتی از ساعت ۲۴ امشب به مدت ۶ ساعت و در مرکز مخابرات شهید باهنر از ساعت ۲ بامداد امشب به مدت ۴ ساعت با اختلال همراه است.